Bastoni w Barcelonie? Inter przemówił na temat wielkiego transferu

Alessandro Bastoni jest łączony z FC Barceloną. Na temat potencjalnego transferu wypowiedzieli się Beppe Marotta i Piero Ausilio. Wygląda na to, że Inter Mediolan chce zatrzymać obrońcę.

Inter potwierdza zainteresowanie Barcelony, ale chce zatrzymać Bastoniego

Inter Mediolan w niedzielę pokonał Parmę (2:0) i przypieczętował 21. w historii mistrzostwo Włoch. W ten sposób mogą się skupić na planowaniu kolejnego sezonu, myśląc o transferach zarówno przychodzących, jak i wychodzących. Jednym z zawodników, którzy mogą opuścić klub jest Alessandro Bastoni. O pozyskaniu środkowego obrońcy myśli FC Barcelona.

W sprawie potencjalnego transferu wypowiedział się Beppe Marotta, czyli prezydent Nerazzurrich. Okazuje się, że Barcelona jest zainteresowana Bastonim, ale nie wykazali żadnych konkretów. Dodał również, że Włoch chce zostać w klubie. W podobnym tonie wypowiadał się Piero Ausili. Dyrektor sportowy Interu zasugerował, że chcą zatrzymać 27-latka w Mediolanie.

– Nie będę zaprzeczał. Jest zainteresowanie Bastonim ze strony FC Barcelony, ale jest ono bardzo powierzchowne i niekonkretne. Od zawsze powtarzamy, że zawodnik odchodzi tylko wtedy, gdy wyrazi taką chęć. Na razie jest naszym piłkarzem, chce zostać, a my jesteśmy z niego zadowoleni – mówił Beppe Marotta, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Nie otrzymaliśmy żadnych ofert za Bastoniego. To dla nas cenny piłkarz. Chcemy go zatryzmać – powiedział Piero Ausilio w programie „Qui studio a voi stadio”.

Bastoni trafił do Interu latem 2017 roku z Atalanty za ok. 40 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 296 meczów.