Wróci temat głośnego transferu do Wisły?! To byłoby cenne wzmocnienie

17:51, 5. maja 2026
Jakub Fudali
Być może latem wróci temat transferu Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa do Wisły Kraków. "Nie jest to przegrana sprawa" - stwierdził Mateusz Hawrot na kanale "Meczyki.pl".

Wisła Kraków wkrótce powinna oficjalnie przypieczętować temat awansu i powrotu do PKO Ekstraklasy. Po kilku sezonach oczekiwania i rywalizacji w Betclic 1. lidze, obecnie wszystko wskazuje na to, że Biała Gwiazda jedną nogą jest już w elicie. Oczywiście na finiszu sezonu wszystko może się jeszcze wymknąć spod kontroli, ale aktualnie trudno sobie to wyobrazić i to nawet w kontekście science-fiction.

Niemniej powrót do PKO Ekstraklasy oznaczać będzie konieczność wzmocnień. Tych potencjalnie w zespole Wisy Kraków powinno być sporo, bowiem już teraz widać pewne braki m.in. w obronie. Jak się jednak okazuje, wrócić może temat sprowadzenia Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa, o czym poinformował Mateusz Hawrot na kanale „Meczyki.pl”. O takiej opcji sporo mówiło się już latem, obecnie dziennikarz powiedział, że „nie jest to przegrana sprawa”.

Łukasz Zjawiński to jeden z czołowych graczy całej Betclic 1. ligi i być może obok Angela Rodado najlepszy napastnik rozgrywek. W kończącej się powoli kampanii na jego koncie są 32 występy, w których 18 razy trafiał do siatki rywali, a do tego dwukrotnie zanotował asystę. 24-latek łącznie w rozgrywkach zaplecza Ekstraklasy ma 55 trafień w 106 spotkaniach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 450 tysięcy euro.

