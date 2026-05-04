Juventus poluje na reprezentanta Holandii. To będzie głośny powrót do Serie A

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Tijjani Reijnders przymierzany do Juventusu

Juventus zremisował dwa mecze z rzędu w Serie A i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Stara Dama pod wodzą Luciano Spallettiego pozostaje jednak w dobrej formie, gdyż nie przegrała od dziewięciu kolejek. W gabinetach klubu teraz trwają przygotowania do letniego okna transferowego. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie środka pola.

Jak informuje „Football Insider”, Juventus znajduje się na czele grupy włoskich klubów zainteresowanych pozyskaniem Tijjanim Reijndersem. 27-letni reprezentant Holandii zaledwie rok temu trafił do Manchesteru City z Milanu za około 55 milionów euro. W barwach Rossonerich był jedną z kluczowych postaci zespołu, a po przenosinach do Anglii szybko zaaklimatyzował się w drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę.

Holender na zakręcie w Premier League

Początkowo Reijnders regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie The Citizens, jednak od początku roku jego rola uległa zmniejszeniu. Coraz częściej zaczyna mecze na ławce rezerwowych, co uruchomiło spekulacje dotyczące jego przyszłości. Pomocnik wciąż cieszy się bardzo wysoką renomą na Półwyspie Apenińskim.

Nie można wykluczyć, że latem w Manchesterze City dojdzie do większych zmian kadrowych. Klub planuje kolejną przebudowę składu, a część zawodników może zostać sprzedana, by zrobić miejsce dla nowych transferów. W takim scenariuszu Reijnders mógłby znaleźć się w gronie piłkarzy dostępnych na rynku.

W trwającym sezonie Holender rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2030 roku.