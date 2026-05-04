Arsenal FC – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (05.05.2026)

Arsenal – Atletico: typy bukmacherskie

We wtorkowym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów będziemy przyglądać się zespołom, których rywalizacja zdecydowanie nie jest rozstrzygnięta. W Madrycie nie udało się wyłonić zwycięzcy, jednak w minimalnie lepszej sytuacji przed rewanżem znajduje się Arsenal. To Mikel Arteta i spółka dysponują atutem w postaci własnego obiektu i gromkiego dopingu londyńskiej publiczności. Atletico prowadzone przez Diego Simeone doskonale zna jednak smak grania na niejednej wielkiej europejskiej arenie. Za faworyta uważa się gospodarzy, jednak do wyłonienia finalisty może być potrzebny dodatkowy czas gry. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Atletico: ostatnie wyniki

W miniony weekend Arsenal podejmował na własnym obiekcie Fulham. Kanonierzy mieli dobry dzień, ponieważ pokazali swój potencjał i pokonali rywala 3:0. Dla londyńczyków był to drugi kolejny triumf w spotkaniu Premier League. Kolejkę wcześniej gracze Mikela Artety ograli 1:0 Newcastle United.

W dobrym nastroju do pucharowego rewanżu przystąpi także Atletico. Ekipa ze stolicy Hiszpanii wybrała się na wyjazdowe starcie z Valencią, którą pokonała 2:0. Tym samym Los Colchoneros podtrzymali rozmach z poprzedniej kolejki La Ligi, w której udało im się pokonać przed własną publicznością Athletic Bilbao 3:2.

Arsenal – Atletico: historia

Pod koniec kwietnia kluby te rozegrały w Madrycie pierwszy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów. Wówczas w stolicy Hiszpanii o końcowym rezultacie zadecydowały rzuty karne. W pierwszej połowie jedenastkę na gola zamienił Viktor Gyokeres. Po zmianie stron tym samym odpowiedział Julian Alvarez, przez co Aletico zremisowało z Arsenalem 1:1.

Arsenal – Atletico: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs około 1.62. Remis wyceniono współczynnikiem 3.75. Z kolei wygraną Atletico możesz zagrać po kursie 5.40.

Arsenal – Atletico: kto wygra?

Arsenal – Atletico: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

Atletico: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann

Arsenal – Atletico: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Atletico odbędzie się we wtorek (5 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz TVP 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online oraz aplikacji TVP Sport i stronie internetowej tvpsport.pl.

