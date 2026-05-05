Real ma tylko jedną opcję. Nazwisko jednego trenera na stole

Real Madryt szuka nowego trenera. Obecnie jedyną opcją, która jest na stole, jest Jose Mourinho. To on ma być faworytem Florentino Pereza, o czym donosi "Cadena SER".

Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho jedyną opcją Realu Madryt, która jest na stole

Real Madryt w tym sezonie nie będzie mógł najprawdopodobniej podnieść żadnego cennego trofeum. Wszystko bowiem wskazuje na to, że już w weekend rozstrzygnie się ostatecznie kwestia mistrzostwa Hiszpanii. Królewscy zmierzą się bowiem w bezpośrednim starciu z Barceloną. Wygrana Dumy Katalonii rozwieje ostatnie wątpliwości.

Dlatego też władze klubu ze stolicy coraz mocniej zastanawiają się, co zrobić latem? Wiadomo bowiem, że posada Alvaro Arbeloi jest zagrożona, ale jednocześnie nie ma wyłaniającego się widocznie na pierwszy plan faworyta. A przynajmniej dla ogółu, bo Florentino Perez ma swojego preferowanego szkoleniowca. Według informacji przekazanych przez serwis „Cadena SER”, jest nim Jose Mourinho. Portugalczyk ma być obecnie także jedyną opcją, która jest na stole Realu Madryt.

Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czy słynny The Special One zostanie ostatecznie nowym szkoleniowcem Królewskich. Jego kandydatura ma wielu zwolenników, ale i przeciwników. W przeszłości Mourinho prowadził już zespół Los Blancos w 178 meczach. Wówczas z klubem sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Króla. Łącznie średnia punktowa 63-letniego Portugalczyka to 2,30 pkt./mecz.

