De Vrij zaliczy miękkie lądowanie? Może trafić do znanego klubu

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Stefan de Vrij na radarze Benfiki Lizbona

Stefan de Vrij ma ważny kontrakt z Interem Mediolan tylko do 30 czerwca 2026 roku. W tym momencie wszystko wskazuje na to, iż strony nie przedłużą współpracy, a więc rozstaną się po zakończeniu obecnego sezonu. Taki scenariusz oznaczałby, że 34-letni defensor stanie się wolnym agentem i podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł przejść do nowej drużyny bez kwoty odstępnego.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, De Vrij może zaliczyć miękkie lądowanie, jeśli ostatecznie opuści Lombardię. Zdaniem wspomnianego dziennikarza 79-krotny reprezentant Holandii znalazł się bowiem na celowniku Benfiki Lizbona. Kontynuowanie kariery w Portugalii może być kuszącą opcją dla doświadczonego zawodnika, który mimo upływu lat wciąż jest w stanie zagwarantować wysoką jakość na europejskim poziomie.

Stefan de Vrij z powodzeniem występuje w barwach drużyny Nerazzurrich od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Stadio Giuseppe Meazza za darmo z Lazio Rzym. Od tamtej pory rozegrał 294 mecze, zdobył 13 bramek i zanotował 8 asyst. Wcześniej przywdziewał również koszulkę Feyenoordu Rotterdam, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 3,5 miliona euro.