FC Porto zdecydowało ws. Jakuba Kiwiora. Wielka klauzula odstępnego

FC Porto oficjalnie poinformowało, że podjęło decyzję o wykupie Jakuba Kiwiora z Arsenalu za kwotę około 17 milionów euro. Polak zostaje w zespole do 2030 roku.

Jakub Kiwior w Porto do 2030 roku

Jakub Kiwior to bez dwóch zdań czołowa postać reprezentacji Polski oraz FC Porto. Środkowy obrońca latem dołączył do klubu na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu, ale od samego początku wiadomo było, że Portugalczycy zapewnili sobie opcję wykupu Polaka. Po zdobytym właśnie mistrzostwie kraju, FC Porto oficjalnie poinformowało, że klub skorzystał z tego zapisu i tym samy, defensor zostanie w Portugalii na kolejne sezony. Umowa ma obowiązywać do 2030 roku.

Jak poinformowano, kwota wykupy Kiwiora z Arsenalu wynosi 17 milionów euro. Wcześniej Porto zapłaciło około dwa miliony euro za transfer czasowy. W sumie więc całość pozyskania reprezentanta naszego kraju zamknie się w okolicach 20 milionów euro plus ewentualne bonusy. Można jednak spodziewać się, że jeszcze latem usłyszymy o zainteresowaniu ze strony innych klubów, szczególnie z Włoch. W kontrakcie Kiwiora zapisano klauzulę odstępnego w wysokości 70 milionów euro.

Até 2030 💙



FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️



Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których dwukrotnie zanotował asystę. Polak walnie przyczynił się do zdobytego w weekend mistrzostwa Portugalii. W nowym sezonie ma pomóc zespołowi w Lidze Mistrzów. Wraz z wykupem z Arsenalu jego przygoda w barwach Kanonierów zakończyła się na 68 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka na 27 milionów euro.

