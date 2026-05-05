Widzew w trudnym momencie. Padło ważne wyznanie i apel

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Widzewa Łódź

Sygnał z samej góry Widzewa. Robert Dobrzycki przerwał milczenie

Widzewa Łódź zmaga się z rozczarowującym sezonem, co w mocnym wpisie podkreślił właściciel klubu Robert Dobrzycki. Jego wypowiedź opublikowana została na oficjalnym profilu w serwisie X, gdzie jasno zaznaczył, że obecne wyniki nie spełniają oczekiwań ani jego, ani całej społeczności klubowej.

„Widzewiacy, ten sezon to na pewno rozczarowanie dla nas wszystkich, moje sięga zenitu. Przyjdzie czas na analizę, wnioski i działania po ostatnim meczu. Słabe wyniki, wiele meczów przegranych lub zremisowanych w ostatnich minutach – to są fakty” – przekazał właściciel Widzewa w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

„Sezon wielu zmian, które wytworzyły oczekiwania i olbrzymie zainteresowanie czymkolwiek, co się dzieje wokół Widzewa. Podsycane to wszystko krytyką, słuszną, a czasem niesłuszną, oraz faktami wymyślanymi dla własnej popularności” – zaznaczył Dobrzycki.

„Widzew to Wielki Klub – to niesamowita społeczność na dobre i na złe. Do końca razem, walka do końca. Przed ostatnimi spotkaniami chciałbym Was prosić o jedność i doping do ostatniej sekundy ostatniego meczu. Jestem za Widzewem od zawsze i obiecuję, że będę na zawsze. Na dobre i na złe – dla mnie Widzew to moje życie. Bądźmy razem – Widzew jest niezniszczalny!” – podsumował szef klubu z Łodzi.

Widzew aktualnie plasuje sie na 16. pozycji, legitymując się bilansem 36 oczek. W ostatnich trzech spotkaniach tej kampanii Łodzianie zmierzą się kolejno z: Lechią Gdańsk, Koroną Kielce i Piastem Gliwice.