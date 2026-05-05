AC Milan wyczuł okazję rynkową. Chce pozyskać gwiazdora za darmo

12:06, 5. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
John Stones będzie dostępny za darmo w letnim okienku transferowym. Chrapkę na jego pozyskanie ma AC Milan - podaje strona CaughtOffside.com.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

John Stones na radarze Milanu

John Stones potwierdził już, iż wraz z końcem obecnego sezonu rozstanie się z Manchesterem City. Umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo, że nie zostanie przedłużona. To oznacza, iż 31-letni środkowy obrońca wkrótce stanie się wolnym zawodnikiem, a sprowadzenie piłkarza tej klasy bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją rynkową dla wielu europejskich gigantów.

Ogromną chrapkę na sprowadzenie 87-krotnego reprezentanta Anglii ma między innymi AC Milan – poinformował brytyjski serwis „CaughtOffside.com”. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na wzmocnienie pozycji stopera w letnim okienku transferowym. Włoski szkoleniowiec wysoko ceni umiejętności Stonesa, który mógłby wnieść do drużyny z Lombardii cenne doświadczenie oraz spokój w rozegraniu piłki.

Mierzący 188 centymetrów defensor, którego łączy się także z Interem Mediolan oraz Juventusem, występuje w barwach drużyny Obywateli od sierpnia 2016 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za ponad 55 milionów euro z Evertonu. W aktualnej kampanii rozegrał jedynie 16 spotkań, spędzając na murawie 1058 minut. Nie zawsze mieści się w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę, dlatego przenosiny do Włoch mogłyby być dla niego szansą na regularniejszą grę.

