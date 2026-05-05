Bayern Monachium – PSG: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2026)

Bayern Monachium podejmie PSG w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Spotkanie na Allianz Arenie rozpocznie się w środę (6 maja) o godz. 21:00. Bliżej awansu do finału po pierwszym meczu są paryżanie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – PSG: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain na Allianz Arenie w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Przed tygodniem giganci stworzyli kapitalne widowisko w stolicy Francji. Górą z tego starcia wyszli piłkarze Luisa Enrique, którzy zwyciężyli (5:4).

Choć PSG wypracowało sobie minimalną zaliczkę, końcówka pierwszego spotkania pokazała, że sprawa awansu wciąż pozostaje otwarta. Bawarczycy strzelili dwa gole w ostatnim fragmencie meczu i przed rewanżem trudno jednoznacznie wskazać faworyta.

W tym sezonie Bayern zapewnił już sobie mistrzostwo Niemiec, natomiast paryżanie są liderem Ligue 1 i mają sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli Lens. Wszystko wskazuje więc na to, że czeka nas kolejne niezwykle wyrównane spotkanie. Uważam, że w kontekście zakładów ciekawie wygląda typ na remis, a taki wynik dałby awans do wielkiego finału piłkarzom PSG. Mój typ: remis.

Bayern – PSG: ostatnie wyniki

W miniony weekend piłkarze Bayernu tylko zremisowali na wyjeździe z FC Heidenheim (3:3), mimo że rywale zamykają tabelę 1. Bundesligi. Bohaterem mistrzów Niemiec został Michael Olise, który trafił do siatki w 10. minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej zespół Vincenta Kompany’ego poniósł porażkę z PSG (4:5), ale też odniósł zwycięstwa nad Mainz (4:3), Bayerem Leverkusen (2:0) oraz Stuttgartem (4:2).

Z kolei paryżanie mają za sobą remis z Lorient (2:2), choć przystąpili do tego spotkania w rezerwowym składzie. Luis Enrique dał odpocząć swoim największym gwiazdom. Wcześniej natomiast gracze PSG pokonali Bayern (5:4), Angers (3:0) oraz Nantes (3:0). Jednak też przydarzyła się porażka z Lyonem (1:2).

Bayern – PSG: historia

W tym sezonie Ligi Mistrzów obie drużyny spotkały się już dwukrotnie. W fazie ligowej Bayern pokonał Paris Saint-Germain na Parc des Princes (2:1). Kilka dni temu w pasjonującym starciu górą byli jednak paryżanie, zwyciężając (5:4). Dwie bramki dla PSG zdobył Chwicza Kwaracchelia.

Bayern – PSG: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno wskazują, że faworytem środowego meczu na Allianz Arenie są piłkarze Bayernu. Kurs na zwycięstwo monachijczyków został wyceniony na poziomie około 1.71. Z kolei triumf PSG można obstawić z kursem 3.90, a remis 4.90.

Bayern Monachium Remis Paris Saint-Germain 1.68 4.70 3.90 1.71 4.90 3.80 1.71 4.90 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2026 20:05

Bayern – PSG: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane

PSG: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kwaracchelia

Bayern – PSG: sonda

Bayern – PSG: transmisja meczu

Bayern Monachium – Paris Saint-Germain to rewanżowe spotkanie półfinałowe rozgrywek Ligi Mistrzów, które zostanie rozegrane w środę (6 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

