To będzie pierwszy transfer Interu Mediolan w sezonie 2026/2027

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Manuel Akanji zostanie na stałe piłkarzem Interu Mediolan

Inter Mediolan po raz 21. w historii został mistrzem Włoch. Wraz ze zdobyciem scudetto stało się jasne, kto będzie pierwszym transferem Nerazzurrich w sezonie 2026/2027. Jak poinformował Fabrizio Romano, na stałe w zespole zostanie Manuel Akanji. Szwajcar w bieżących rozgrywkach jest tylko wypożyczony z Manchesteru City. Po wygraniu tytułu w życie weszła klauzula wykupu zapisana w kontrakcie.

Akanji będzie kosztował jedynie 15 milionów euro. Biorąc pod uwagę jego rolę w klubie i wkład w mistrzostwo, trzeba przyznać, że nie jest to wygórowana cena. W tym sezonie środkowy obrońca rozegrał 44 mecze, w których zdobył dwie bramki.

Nowa umowa reprezentanta Szwajcarii z Interem Mediolan ma obowiązywać do czerwca 2028 roku. Formacja defensywna w zespole Cristiana Chivu ulegnie zmianie. Z klubem na pewno pożegna się Stefan De Vrij i prawdopodobnie Francesco Acerbi. Niepewna jest również przyszłość Alessandro Bastoniego, choć ostatnio zarząd Il Biscione sugerował, że obrońca chce zostać w Mediolanie.

30-letni Akanji w poprzednim klubie, czyli Manchesterze City grał w latach 2022-2025. Z Obywatelami wygrał Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Wcześniej był związany z Borussią Dortmund, a także FC Basel.