FC Barcelona celuje w nowe skrzydła. Dwa nazwiska na radarze

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami na skrzydłach przed kolejnym sezonem. Na liście życzeń znaleźli się Anthony Gordon z Newcastle United oraz Abde Ezzalzouli Realu Betis.

Barcelona analizuje rynek. Jeden ruch może być kluczowy

FC Barcelona analizuje możliwe ruchy transferowe, które mają wzmocnić ofensywę zespołu w nadchodzących rozgrywkach. Według informacji Matteo Moretto, kataloński klub uważnie przygląda się sytuacji skrzydłowego Newcastle United – Anthony’ego Gordona.

Według przekazu dziennikarza, Barcelona jest świadoma, że ewentualny transfer Anglika wiązałby się z bardzo wysokimi kosztami. Mimo to jego profil sportowy wpisuje się w potrzeby drużyny, która szuka dynamicznego zawodnika do gry na bokach ataku.

Alternatywą dla Gordona ma być dobrze znany w klubie Abde Ezzalzouli, reprezentujący obecnie barwy Realu Betis. Skrzydłowy jest wychowankiem akademii Barcy, co czyni go atrakcyjną opcją zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Statystyki obu zawodników w bieżącym sezonie są imponujące. Gordon wystąpił w 46 spotkaniach, zdobywając 17 bramek i notując pięć asyst. Z kolei Ezzalzouli rozegrał 39 meczów, w których strzelił 13 goli i zanotował tyle samo ostatnich podań. Każdy z graczy ma się zatem czym pochwalić.

Jak podaje Moretto, decyzje Barcelony będą uzależnione nie tylko od aspektów sportowych, ale również od możliwości finansowych klubu. Klub musi zachować zatem ostrożność przy planowaniu wydatków.