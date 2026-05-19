Conte odchodzi z Napoli! Oto faworyt na nowego trenera

Antonio Conte w przyszłym sezonie nie będzie trenerem Napoli. Włoski taktyk poprosił o rozwiązanie kontraktu - informuje Sky Sport Italia. Faworytem na jego następcę jest Maurizio Sarri.

Zmiana trenera w Napoli. Conte odchodzi, Sarri faworytem

Miniony sezon w wykonaniu Napoli pozostawia wiele do życzenia. Mistrzowie Włoch z poprzedniego roku odpadli z Ligi Mistrzów już w fazie ligowej, a szanse na obronę tytułu stracili na długo przed końcem rozgrywek. Co prawda, skończą Serie A na 2. miejscu, ale ogólna postawa zespołu nie zachwyca. W nadchodzące lato dojdzie w klubie do nieoczekiwanych zmian.

Z informacji Sky Sport Italia wynika, że po sezonie pracę w klubie zakończy Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec miał zakomunikować właścicielowi, że chce odejść. Aurelio De Laurentiis zaakceptował wolę trenera i zgodził się na rozwiązanie kontraktu. Dokumenty mają zostać podpisane zaraz po ostatnim meczu. 56-latek poprowadził zespół jeszcze w najbliższym starciu z Udinese.

Pod wodzą Conte drużyna spod Wezuwiusza zdobyła mistrzostwo Włoch w poprzednim sezonie. Na swoim koncie mają również Superpuchar Włoch. Doświadczony taktyk prowadził ich w 90 meczach, a jego bilans to 53 zwycięstwa, 19 remisów i 18 porażek.

Włoskie media sugerują, że nowym trenerem klubu zostanie Maurizio Sarri. Jest on faworytem właściciela, a trzeba pamiętać, że 67-latek w przeszłości pracował już w Neapolu. Za wyniki zespołu odpowiadał w latach 2015-2018. Obecnie jest zatrudniony w Lazio, z którego ma odejść po sezonie. W Rzymie na jego miejsce przymierzany jest m.in. Kosta Runjaić.