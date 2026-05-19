Conte odchodzi z Napoli! Oto faworyt na nowego trenera

07:29, 19. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport Italia

Antonio Conte w przyszłym sezonie nie będzie trenerem Napoli. Włoski taktyk poprosił o rozwiązanie kontraktu - informuje Sky Sport Italia. Faworytem na jego następcę jest Maurizio Sarri.

Antonio Conte
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Zmiana trenera w Napoli. Conte odchodzi, Sarri faworytem

Miniony sezon w wykonaniu Napoli pozostawia wiele do życzenia. Mistrzowie Włoch z poprzedniego roku odpadli z Ligi Mistrzów już w fazie ligowej, a szanse na obronę tytułu stracili na długo przed końcem rozgrywek. Co prawda, skończą Serie A na 2. miejscu, ale ogólna postawa zespołu nie zachwyca. W nadchodzące lato dojdzie w klubie do nieoczekiwanych zmian.

Z informacji Sky Sport Italia wynika, że po sezonie pracę w klubie zakończy Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec miał zakomunikować właścicielowi, że chce odejść. Aurelio De Laurentiis zaakceptował wolę trenera i zgodził się na rozwiązanie kontraktu. Dokumenty mają zostać podpisane zaraz po ostatnim meczu. 56-latek poprowadził zespół jeszcze w najbliższym starciu z Udinese.

Pod wodzą Conte drużyna spod Wezuwiusza zdobyła mistrzostwo Włoch w poprzednim sezonie. Na swoim koncie mają również Superpuchar Włoch. Doświadczony taktyk prowadził ich w 90 meczach, a jego bilans to 53 zwycięstwa, 19 remisów i 18 porażek.

Włoskie media sugerują, że nowym trenerem klubu zostanie Maurizio Sarri. Jest on faworytem właściciela, a trzeba pamiętać, że 67-latek w przeszłości pracował już w Neapolu. Za wyniki zespołu odpowiadał w latach 2015-2018. Obecnie jest zatrudniony w Lazio, z którego ma odejść po sezonie. W Rzymie na jego miejsce przymierzany jest m.in. Kosta Runjaić.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości