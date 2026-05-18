Milan ma wymowny dowód, by pozbyć się największej gwiazdy

17:12, 18. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Rafael Leao może latem odejść z Milanu po kolejnym sezonie pełnym wątpliwości. Włoskie media zwracają uwagę na statystykę, która wyjątkowo mocno uderza w portugalskiego skrzydłowego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan punktuje lepiej bez Leao

Milan długo utrzymywał się w ścisłej czołówce Serie A, ale fatalna seria w kwietniu mocno skomplikowała sytuację Rossonerich. Drużyna zdobyła wtedy zaledwie cztery punkty w sześciu meczach i niemal wypadła poza miejsca gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Sytuacja poprawiła się po zwycięstwie 2:1 z Genoą, które przyszło bez zawieszonego Rafaela Leao.

Włoskie media zwracają uwagę, że to właśnie mecze bez portugalskiego skrzydłowego pokazują najbardziej niepokojący obraz dla samego zawodnika. Leao nie wystąpił w dziewięciu ligowych spotkaniach Milanu w tym sezonie. Rossoneri wygrali siedem z nich, raz zremisowali i przegrali tylko jedno spotkanie. Daje to średnią aż 2,44 punktu na mecz bez obecności Portugalczyka.

Taki wynik w skali całego sezonu oznaczałby około 92 punkty i w większości ostatnich sezonów Serie A dawałby mistrzostwo Włoch. Dla porównania Inter zdobył obecny tytuł ze średnią 2,32 punktu na spotkanie. Statystyki z udziałem Leao wyglądają znacznie gorzej. Milan zdobywa średnio 1,71 punktu na mecz, gdy Portugalczyk pojawia się na boisku.

Przy takim tempie Rossoneri zakończyliby sezon z dorobkiem niespełna 65 punktów. W obecnych rozgrywkach oznaczałoby to dopiero siódme miejsce i walkę o grę w Lidze Konferencji. Włoskie media podkreślają, że te liczby coraz mocniej wpływają na przyszłość skrzydłowego i mogą odegrać ważną rolę podczas letniego mercato.

Rafael Leao od dawna pozostaje jedną z największych gwiazd Milanu, ale jego forma regularnie wywołuje dyskusje. Coraz częściej pojawiają się też informacje, że klub poważnie rozważa sprzedaż Portugalczyka jeszcze tego lata.