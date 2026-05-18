Inter rusza po talent z Serie A. Manchester City może wszystko zniszczyć

17:03, 18. maja 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Inter Mediolan przygotowuje ofensywę transferową po zdobyciu mistrzostwa Włoch. Jednym z głównych celów Nerazzurrich ma być Marco Palestra, ale sytuację może skomplikować Manchester City.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter szykuje wielki plan na lato

Inter dopiero świętował zdobycie mistrzostwa Włoch po remisie z Hellasem Verona 1:1, ale w klubowych gabinetach rozpoczęły się już przygotowania do letniego mercato. Władze Nerazzurrich planują odświeżenie kadry i chcą połączyć doświadczenie z młodymi talentami. Jednym z najważniejszych nazwisk na liście życzeń pozostaje Marco Palestra.

Młody wahadłowy wróci latem do Atalanty po wypożyczeniu do Cagliari. Piłkarz pożegnał się już z kibicami obecnego klubu i przyznał, że zostawia tam część swojego serca. Włoskie media podkreślają jednak, że jego przyszłość może szybko zmienić kierunek, ponieważ coraz większe zainteresowanie wykazuje Inter Mediolan.

Według Gianluki Di Marzio jeszcze w tym tygodniu w klubie odbędzie się ważne spotkanie dotyczące budżetu transferowego. Właściciele mają przeznaczyć na letnie wzmocnienia od 80 do 100 milionów euro. Część pieniędzy ma pochodzić z planowanych odejść oraz wygasających kontraktów kilku doświadczonych zawodników.

Priorytetem dla Interu pozostaje prawa strona boiska, a Palestra jest wymarzonym kandydatem do wzmocnienia tej pozycji. Problem polega jednak na tym, że Atalanta nie zamierza tanio oddawać jednego z największych talentów włoskiej piłki. Według doniesień klub z Bergamo rozpocznie rozmowy dopiero od kwoty wynoszącej co najmniej 40 milionów euro.

Na tym kłopoty Interu mogą się jednak nie skończyć. Włoskie media ostrzegają, że do walki o zawodnika może włączyć się Manchester City. Kluczową rolę może odegrać przyszłość Pepa Guardioli. Jeśli Hiszpan odejdzie z klubu, jednym z kandydatów do przejęcia zespołu ma być Enzo Maresca. Włoch jest wielkim zwolennikiem talentu Palestry i może mocno naciskać na sprowadzenie go do Premier League.