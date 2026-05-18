Liverpool ruszy po wielki transfer? Gwiazda Interu pod obserwacją

17:49, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Liverpool ma w planach ambitny transfer. The Reds chcą pozyskać Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Koszt wykupu Holendra w lipcu ma wynosić zaledwie 25 milionów euro - donosi Nicolo Schira.

Arne Slot
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Denzel Dumfries wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool wciąż nie ma zapewnionego awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ten sezon w wykonaniu The Reds jest bardzo słaby, przez co władze klubu już rozglądają się za wzmocnieniami. Jeden z ich tropów prowadzi do Serie A. Nicolo Schira poinformował, że w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Denzel Dumfries z Interu Mediolan.

Warto zaznaczyć, że w lipcu reprezentant Holandii będzie dostępny za promocyjną cenę. W kontrakcie jest zapisana klauzula odstępnego w wysokości 25 milionów euro, która będzie obowiązywała w tym terminie. The Reds zatem muszą się pospieszyć, jeśli chcą wykorzystać tę sytuację. Warto zaznaczyć, że Nerazzurri wciąż wiążą przyszłość ze swoim wahadłowym.

Włoski dziennikarz zdradza, że Liverpool nie jest jedynym zespołem, który obserwuje Denzela Dumfriesa. Holenderski obrońca znajduje się również na radarze innej angielskiej drużyny, której nazwy nie ujawniono. Lipiec zapowiada się niezwykle gorący dla defensora Nerazzurrich. Czas pokaże, czy The Reds finalnie sfinalizują jego transfer.

Denzel Dumfries w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Holender zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

