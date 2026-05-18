AS Roma zwyciężyła w derbach Rzymu, a bohaterem rywalizacji został Gianluca Mancini. Jak się okazuje, lada moment włoski defensor ma podpisać z klubem nowy kontrakt - informuje Nicolo Schira.

Gianluca Mancini przedłuży kontrakt z AS ROmą

AS Roma w niedzielę odniosła wielki triumf w derbach Rzymu. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego pokonali Lazio rezultatem 2:0. Bohaterem rywalizacji został Gianluca Mancini, autor dwóch trafień. Tymczasem Nicolo Schira poinformował, że na dniach fani Giallorossich zostaną uszczęśliwieni. Reprezentant Włoch bowiem ma przedłużyć kontrakt.

Według włoskiego dziennikarza, nowa umowa Gianluki Manciniego z AS Romą ma obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Włoski obrońca na mocy tego kontraktu będzie zarabiał około 3,5 miliona euro za sezon gry. Tym samym zawodnik Giallorossich praktycznie zamknął możliwość zmianę barw klubowych.

Gianluca Mancini przeżywał trudne chwile w AS Romie. Obecnie jednak Włoch stanowi o sile swojego zespołu. Pod skrzydłami Gian Piero Gasperiniego wskoczył na jeszcze wyższy poziom i dziś jest czołowym stoperem w Serie A. Po 29-latku widać, że Giallorossi są jego ukochanym zespołem i nie wyobraża sobie innego miejsca do gry w piłkę.

W obecnym sezonie Gianluca Mancini rozegrał 44 spotkania w koszulce AS Romy. Reprezentant Italii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się dwoma asystami.