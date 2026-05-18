Manchester United monitoruje sytuację pomocnika z La Ligi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lucien Agoume

Lucien Agoume łączony z Manchesterem United

Manchester United może zaliczyć kończący się sezon do bardzo udanych. Ekipa Czerwonych Diabłów jest już pewna zajęcia trzeciego miejsca w tabeli Premier League, co oznacza powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów. Jednym z głównych architektów tego sukcesu bez wątpienia jest Michael Carrick. 44-letni szkoleniowiec przejął zespół na początku roku i szybko wyprowadził go na właściwe tory. Choć początkowo miał pełnić jedynie rolę tymczasowego trenera, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie otrzyma pełnoprawny kontrakt od władz klubu z Old Trafford.

Manchester United planuje jednak dalsze wzmocnienia składu przed kolejną kampanią, ponieważ drużyna będzie rywalizować na kilku frontach. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Lucien Agoume. 24-letni pomocnik Sevilli miałby zwiększyć rywalizację w środku pola, gdzie zdaniem sztabu szkoleniowego wciąż brakuje odpowiedniej jakości oraz głębi. Kontrakt francuskiego zawodnika z hiszpańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 35 milionów euro.

Lucien Agoume przeniósł się do stolicy Andaluzji w styczniu 2024 roku. Początkowo występował tam na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan, lecz już kilka miesięcy później Hiszpanie zdecydowali się wykupić go za osiem milionów euro. Transfer okazał się udanym ruchem, gdyż młody pomocnik szybko stał się jednym z filarów drugiej linii ekipy Los Nervionenses. Do tej pory w barwach Sevilli rozegrał 85 spotkań, w których zdołał zdobyć dwie bramki i zanotować siedem asyst. Stabilna forma oraz bardzo duży potencjał sprawiają, że wzbudza on coraz większe zainteresowanie czołowych europejskich klubów.