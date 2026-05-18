Chelsea dokona zmiany w bramce? Golkiper z Serie A na celowniku

Marco Carnesecchi przymierzany do Chelsea

Xabi Alonso został kilkadziesiąt godzin temu oficjalnie ogłoszony nowym trenerem Chelsea. Hiszpański szkoleniowiec przejmie drużynę The Blues od początku przyszłego sezonu i będzie chciał zbudować zespół według własnej filozofii gry. Były opiekun Realu Madryt analizuje już możliwe zmiany kadrowe, które mają pomóc londyńskiemu klubowi wrócić do walki o najważniejsze trofea. Niewykluczone, że jednym z priorytetów nowego szkoleniowca będzie zwiększenie jakości na pozycji bramkarza, ponieważ aktualnie Chelsea wyraźnie brakuje stabilności między słupkami.

W tym momencie o miejsce w podstawowym składzie londyńskiej ekipy rywalizują Robert Sanchez oraz Filip Jorgensen. Żaden z tych golkiperów nie daje jednak gwarancji regularnej i pewnej gry na najwyższym poziomie. Z tego powodu Chelsea może latem ruszyć po nowego bramkarza. Jak poinformował portal „Calciomercato”, jednym z kandydatów do wzmocnienia zespołu The Blues jest Marco Carnesecchi. Włoski golkiper od dłuższego czasu znajduje się pod baczną obserwacją przedstawicieli angielskiego klubu, zbierając znakomite recenzje za swoje występy w Serie A.

25-letni bramkarz na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo, gdzie regularnie potwierdza swoją wysoką klasę. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie aktualnie 40 milionów euro, dlatego Chelsea musiałaby liczyć się ze sporym wydatkiem. W trwającym sezonie Marco Carnesecchi rozegrał 50 spotkań, stracił 56 bramek i zachował 17 czystych kont. Kontrakt włoskiego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną klubu z Półwyspu Apenińskiego.