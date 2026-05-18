FC Barcelona wraca po napastnika, którego chciała od lat

20:32, 18. maja 2026
Mateusz Bednarski
Barcelona szuka następcy Roberta Lewandowskiego i coraz mocniej analizuje nowe nazwiska. Według ElDesmarque na liście życzeń Hansiego Flicka znalazł się Lautaro Martinez z Interu Mediolan.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wraca do starego marzenia

Barcelona praktycznie straciła szanse na sprowadzenie Juliana Alvareza z Atletico Madryt i rozpoczęła analizowanie kolejnych opcji do ataku. W ostatnich dniach najwięcej mówiło się o Joao Pedro z Chelsea, ale transfer Brazylijczyka również może okazać się bardzo trudny do przeprowadzenia. Z tego powodu kataloński klub wrócił do nazwiska, które od dawna budzi wielkie emocje wśród kibiców Blaugrany.

Według informacji ElDesmarque Barcelona jest bardzo zainteresowana Lautaro Martinezem. Klub miał już skontaktować się z otoczeniem napastnika, aby poznać warunki ewentualnego transferu oraz oczekiwania Interu Mediolan. Obie strony mają pozostać w kontakcie i monitorować rozwój sytuacji przed letnim oknem transferowym.

Hansi Flick bardzo ceni reprezentanta Argentyny i uważa go za jednego z najlepszych kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Lautaro ma być jedną z głównych alternatyw dla Juliana Alvareza. To nie pierwszy raz, gdy Barcelona próbuje sprowadzić mistrza świata. Według hiszpańskich mediów napastnik był bardzo blisko transferu do Katalonii już w 2020 roku. Klub miał wtedy osiągnąć pełne porozumienie z zawodnikiem, ale operacja ostatecznie upadła przez problemy finansowe Barcelony.

Sprowadzenie Lautaro będzie jednak niezwykle trudne. Inter uważa swojego kapitana za jednego z najważniejszych piłkarzy drużyny i nie chce rozstawać się z liderem ofensywy. W sierpniu 2024 roku Argentyńczyk podpisał nowy kontrakt obowiązujący przez sześć sezonów i został najlepiej zarabiającym zawodnikiem Serie A.