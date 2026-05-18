Klasyku Arsenalu! Mistrzostwo Anglii coraz bliżej [WIDEO]

22:58, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Goal.pl / Canal+ Sport

Arsenal w poniedziałkowy wieczór mierzył się w lidze z Burnley. Kanonierzy odnieśli skromne zwycięstwo i są już o jeden malutki krok od zdobycia upragnione mistrzostwa Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Lesley Ugochukwu oraz Christian Mosquera

Arsenal lepszy od Burnley. Havertz bohaterem

Arsenal swoje kolejne spotkanie rozgrywał w poniedziałkowy wieczór. Tego dnia podopieczni Mikela Artety mierzyli się przed własną publicznością z Burnley w ramach 37. kolejki rozgrywek Premier League. Kanonierzy koniecznie potrzebowali trzech punktów, aby uciec od rozpędzonego Manchesteru City. Londyńczycy muszą wygrywać, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League.

Od pierwszych minut Arsenal zaznaczył swoją dominację. Gospodarze przeważali z piłką przy nodze i tworzyli więcej okazji bramkowych. Burnley próbowało się odgryzać kontrami i udało im się zagrozić bramce chronionej przez Davida Rayę, ale przewaga leżała po stronie Kanonierów. Miejscowym jeszcze przed przerwą udało się wyjśc na prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Kai Havertz.

W drugiej odsłonie oglądaliśmy identyczny przebieg meczu. Arsenal całkowicie zdominował Burnley, które w zasadzie skupiało się tylko, aby przegrać najmniejszym rozmiarem. Drużyna Mikela Artety specjalnie nie rzucała się do ataku. Grała rozważnie, wiedząc, że trzy wynik i czas działa na ich korzyść. Ostatecznie fani zobaczyli na Emirates Stadium tylko jedno trafienie.

Arsenal w ostatniej kolejce tego sezonu Premier League zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Zwycięstwo da im tytuł mistrzowski. Burnley natomiast pożegna się z elitą meczem przeciwko Wolverhampton Wanderers.

Arsenal – Burnley 1:0

Havertz (37′)

