Juventus straci kluczowego piłkarza? Zainteresowanie z Premier League

19:40, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Juventus może stracić kluczowego zawodnika. Pierre Kalulu znalazł się bowiem na radarze Tottenhamu Hotspur. Wysłannicy z Londynu z wysokości trybun obserwowali Francuza - przekazuje "Tuttosport".

Piłkarze Juventusu
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Pierre Kalulu obserwowany przez Tottenham Hotspur

Juventus szykuje się do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jak się okazuje, Pierre Kalulu jest jednym z piłkarzy, który może wkrótce opuścić Turyn. Z informacji przekazanych przez „Tuttosport” dowiadujemy się, że francuski obrońca może wylądować w Premier League. Zawodnik Bianconerich znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Włoski dziennik zdradza, że angielski klub wysłał swoich skautów na spotkanie Juventusu z Fiorentiną. Pierwotnie wydawało się, że będzie przez nich obserwowany tylko Nicolo Fagioli. Zwolennikiem transferu pomocnika Violi jest sam Roberto De Zerbi. Tymczasem wysłannicy Kogutów także z bliska przyglądali się francuskiemu defensorowi.

Tottenham Hotspur jednak nie jest osamotniony w walce o transfer Pierre’a Kalulu. Obrońca Juventusu jest także łączony z Manchesterem United. Warto zaznaczyć, że Stara Dama nie planuje rozstania ze swoją gwiazdą. Ba, turyński klub chce przedłużyć kontrakt z Francuzem. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla klubowej przyszłości 25-latka.

Pierre Kalulu w obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań pod okiem Luciano Spallettiego. Defensor Juventusu zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Francuz przede wszystkim może pochwalić się siedmioma asystami.

