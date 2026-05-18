Real Madryt uzgodnił warunki kontraktu z wielką gwiazdą

Antonio Rudiger zostanie w Realu Madryt na kolejny sezon po osiągnięciu porozumienia z klubem. Według dziennika „AS” niemiecki obrońca zaakceptował warunki nowej umowy.

Antonio Rudiger miał ważny kontrakt tylko do końca obecnego sezonu i przez ostatnie miesiące jego przyszłość budziła wiele pytań. Ostatecznie doświadczony defensor zdecydował się pozostać w Realu Madryt i zaakceptował propozycję przedłużenia współpracy o kolejny rok.

Według hiszpańskich mediów piłkarz początkowo liczył na dwuletni kontrakt. Królewscy nie zamierzali jednak zmieniać swojej polityki dotyczącej zawodników po trzydziestym roku życia. Klub od lat oferuje takim piłkarzom wyłącznie roczne przedłużenia umów i tym razem również nie zrobił wyjątku. Rudiger w końcu zaakceptował te warunki i nadal będzie grał na Santiago Bernabeu.

Niemiec ma za sobą bardzo trudny sezon pod względem zdrowotnym. Obrońca przez wiele miesięcy borykał się z problemami fizycznymi, które ostatecznie zmusiły go do przejścia operacji. Wcześniej odbył także konsultację medyczną w Londynie, która pomogła znaleźć rozwiązanie przewlekłych dolegliwości.

Końcówka sezonu pokazała jednak, że Rudiger wraca do wysokiej formy. W ostatnich spotkaniach prezentował się znacznie lepiej i ponownie stał się jednym z liderów defensywy Królewskich. W klubie bardzo cenią jego charakter oraz zaangażowanie, szczególnie po poprzednim sezonie, gdy wielokrotnie grał mimo problemów zdrowotnych.

Od momentu transferu do Realu Madryt w 2022 roku Rudiger przeszedł długą drogę. Początkowo nie miał pewnego miejsca w składzie Carlo Ancelottiego, ale z czasem wyrósł na jednego z najważniejszych piłkarzy drużyny. Mimo atrakcyjnych ofert z Arabii Saudyjskiej zdecydował się pozostać w Madrycie i nadal chce walczyć o kolejne trofea.