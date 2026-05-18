Juventus pracuje nad transferem obrońcy. Niespodziewany wybór

Juventus pracuje nad sprowadzeniem Antonio Silvy z Benfiki. Defensor od dawna znajduje się na celowniku Starej Damy, a ostatnio jego pozycja w klubie zmalała.

Juventus wraca po wielki talent z Portugalii

Juventus już planuje letnie mercato i skupia się na kilku bardzo głośnych nazwiskach. Jednym z głównych celów pozostaje Antonio Silva z Benfiki. Według dziennika „A Bola” zainteresowanie obrońcą trwa od wielu miesięcy i jest bardzo konkretne. Agent zawodnika, Jorge Mendes jeszcze pod koniec 2024 roku otwarcie przyznał, że piłkarz chce trafić do Juventusu, który również mocno naciska na transfer.

W tamtym czasie Benfica nie zgodziła się na sprzedaż zawodnika, ale sytuacja wokół defensora mocno się zmieniła. Antonio Silva stracił ważną pozycję w drużynie i przez dużą część sezonu pełnił rolę trzeciego stopera. Portugalczyk ma być coraz bardziej rozczarowany swoją sytuacją sportową i sposobem prowadzenia rozmów dotyczących nowego kontraktu.

Benfica nadal chce przedłużyć umowę obowiązującą do 2027 roku i jest gotowa zaoferować zawodnikowi lepsze warunki finansowe. Problemem pozostają jednak kwestie sportowe. Piłkarz oczekuje gwarancji regularnej gry, a portugalski klub nie potrafi obecnie ich zapewnić. Dodatkowo wciąż nie ma pełnej jasności dotyczącej przyszłości sztabu szkoleniowego.

Juventus uważa, że sytuacja może stworzyć idealną okazję do przeprowadzenia transferu. Klub potrzebuje nowego środkowego obrońcy i widzi w Antonio Silvie zawodnika, który mógłby stać się ważnym elementem defensywy na wiele lat. W przeszłości Benfica odrzuciła ofertę Newcastle wartą 35 milionów euro plus bonusy, ale obecnie pozycja negocjacyjna Portugalczyków jest słabsza.