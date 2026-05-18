Pep Guardiola opuszcza Manchester City. Wytypowano następcę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Enzo Maresca zastąpi Pepa Guardiolę w Manchesterze City

Pep Guardiola ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 30 czerwca 2027 roku, jednak wiele wskazuje na to, że nie wypełni swojej umowy do końca. Według najnowszych informacji przekazanych przez Davida Ornsteina z portalu „The Athletic” hiszpański szkoleniowiec sensacyjnie odejdzie z angielskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Taka decyzja byłaby ogromnym zaskoczeniem dla kibiców drużyny The Citizens, ponieważ Guardiola od lat pozostaje symbolem sukcesów ekipy z Etihad Stadium. Władze dziesięciokrotnych mistrzów Anglii są jednak przygotowane na nadchodzące rozstanie z legendarnym trenerem.

Zdaniem wspomnianego dziennikarza Manchester City wytypował bowiem już następcę Pepa Guardioli. Nowym szkoleniowcem zespołu z niebieskiej części miasta miałby zostać Enzo Maresca, który doskonale zna realia pracy w tym klubie. Mianowicie, 46-letni Włoch w przeszłości pełnił funkcję asystenta Guardioli w drużynie Obywateli, dlatego nie potrzebowałby czasu na aklimatyzację na Etihad Stadium.

W ostatnim czasie Maresca prowadził Chelsea, z którą był związany od lipca 2024 roku do stycznia 2026 roku. Włodarze Manchesteru City wierzą, że będzie on odpowiednią osobą do kontynuowania filozofii wypracowanej przez hiszpańskiego szkoleniowca.

Pep Guardiola objął Manchester City w lipcu 2016 roku i od tamtej pory święcił z ekipą The Citizens ogromne sukcesy. Pod jego wodzą drużyna zdobyła między innymi jedną Ligę Mistrzów, sześć tytułów mistrza Anglii, trzy Puchary Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej oraz trzy Tarcze Wspólnoty. Hiszpan całkowicie odmienił oblicze zespołu i uczynił z niego jedną z najlepszych drużyn świata. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaki będzie kolejny krok w karierze doświadczonego menedżera.