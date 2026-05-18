Chiesa coraz bliżej powrotu do Włoch. Oto możliwy kierunek

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

SSC Napoli zabiega o Federico Chiesę

Federico Chiesa najprawdopodobniej opuści Liverpool po zakończeniu obecnego sezonu. 28-letni skrzydłowy nie odgrywa istotnej roli w zespole The Reds, dlatego wygląda na to, że nadchodzącego lata zostanie on wystawiony na listę transferową. Angielski klub ma już nawet określoną kwotę odstępnego za reprezentanta Włoch. Media donoszą, że Liverpool oczekuje za swojego zawodnika mniej więcej 25 milionów euro. Taka suma może okazać się atrakcyjna dla europejskich gigantów poszukujących jakościowego wzmocnienia ofensywy.

Coraz więcej wskazuje na to, że prawy napastnik wróci do Serie A, gdzie przeżywał najlepszy okres swojej kariery. Z informacji Ekrema Konura wynika, że Federico Chiesa znalazł się bowiem na liście życzeń SSC Napoli. Władze klubu z Neapolu planują zwiększyć jakość w składzie przed nową kampanią i dlatego zwróciły uwagę na skrzydłowego Liverpoolu. Dodatkowym atutem dla działaczy spod Wezuwiusza ma być stosunkowo niska cena zawodnika, który mimo trudniejszego okresu w Anglii nadal posiada wysokie umiejętności.

Federico Chiesa rozpoczynał swoją karierę we Fiorentinie, skąd w 2020 roku przeniósł się do Juventusu, zdobywając krajowe trofea. Największy sukces odniósł jednak z reprezentacją Włoch, triumfując na Euro 2020. Na Anfield Road trafił w 2024 roku za 12 milionów euro. W barwach Liverpoolu rozegrał dotychczas 50 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.