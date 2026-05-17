Arsenal FC – Burnley FC: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2026)

Arsenal – Burnley: typy bukmacherskie
W ramach 37. kolejki Premier League zobaczymy w akcji prawdopodobnego mistrza Anglii oraz zespół, który już dawno temu stracił matematyczną szansę na utrzymanie w angielskiej elicie. O tym, że Arsenal pokona Burnley przekonana jest większość kibiców, która w poniedziałkowy wieczór zasiądzie na Emirates Stadium. Jak okazały może to być triumf? Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
Arsenal – Burnley: ostatnie wyniki
Arsenal pozostaje bezbłędny na finiszu sezonu w angielskiej elicie. Kanonierzy nie pozwalają rywalowi na zdobycie bramki. Z kolei sami znajdują sposób na umieszczenie piłki w siatce. Tak było ostatnio przeciwko West Hamowi United (1:0) oraz wcześniej z Fulham (1:0) i Newcastle United (3:0).
Burnley na zwycięstwo w Premier League czeka od 11 lutego i wyjazdowego meczu z Crystal Palace. Wówczas beniaminek zwyciężył w Londynie 3:2. Od tego czasu tylko trzykrotnie udało mu się nie zejść z boiska pokonanym, w tym niedawno z Aston Villą (2:2).
Arsenal – Burnley: historia
Wyjazdowe mecze z Burnley to specjalność Arsenalu. W tym sezonie Kanonierzy pokonali beniaminka na jego terenie 2:0. Z kolei w 2024 roku udało im się wygrać w delegacji aż 5:0.
Arsenal – Burnley: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.08 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Burnley, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 29.00. Współczynnik na remis wynosi natomiast 12.50.
Arsenal – Burnley: przewidywane składy
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres
Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming
Arsenal – Burnley: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Burnley odbędzie się w poniedziałek (18 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
