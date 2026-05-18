Ancelotti ogłosił listę powołanych na mundial. Neymar poznał decyzję

Carlo Ancelotti ogłosił kadrę reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata 2026. Na liście powołanych znalazł się Neymar, którego udział w turnieju stał pod znakiem zapytania.

Neymar zagra na mistrzostwach świata 2026

W poniedziałkowy wieczór odbyło się specjalne wydarzenie z udziałem Carlo Ancelottiego, podczas którego włoski szkoleniowiec ogłosił ostateczne powołania do reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata 2026. Największe emocje wzbudziła obecność Neymara, którego udział w mundialu jeszcze kilka miesięcy temu stał pod dużym znakiem zapytania. Gwiazdor Santosu zdołał jednak wrócić do pełnej sprawności i przekonał selekcjonera, że może odegrać ważną rolę podczas najważniejszego turnieju reprezentacyjnego na świecie. Dla Brazylijczyków będzie to niezwykle istotna postać zarówno na boisku, jak i w szatni.

Oprócz Neymara na liście powołanych znaleźli się także między innymi Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Junior, Endrick, Raphinha oraz Matheus Cunha. Carlo Ancelotti postawił na połączenie doświadczenia z młodością, licząc na stworzenie drużyny zdolnej do walki o tytuł najlepszej drużyny na świecie.

Wśród największych nieobecnych znaleźli się natomiast chociażby Joao Pedro, Andrey Santos i Thiago Silva. Szczególnie brak pierwszego z wymienionych piłkarzy wzbudzia spore dyskusje wśród kibiców oraz ekspertów związanych z brazylijską piłką.

Tegoroczny mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Reprezentację Brazylii czekają jeszcze mecze towarzyskie przeciwko Panamie i Egiptowi, które będą ostatnim sprawdzianem przed rozpoczęciem turnieju. W fazie grupowej mundialu zespół Canarinhos zmierzy się z Marokiem, Haiti oraz Szkocją. Brazylijczycy ponownie są wymieniani w gronie głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata.