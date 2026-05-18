Barcelona skreśla tych zawodników! Temat zamknięty

15:47, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

FC Barcelona od dawna interesowałą się Dusanem Vlahoviciem oraz Bernardo Silvą. Jak się jednak okazuje, żaden z tych wymienionych piłkarzy nie trafi latem pod skrzydła Hansiego Flicka - informuje "Cadena SER".

Hansi Flick
Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernardo Silva i Dusan Vlahović nie trafią do FC Barcelony

FC Barcelona zapewniła sobie już mistrzostwo Hiszpanii i spokojnie może skupić się na nadchodzącym letnim okienku. Władze klubu obserwują sporą liczbę zawodników, a najnowsze doniesienia transferowe z ich obozu przekazuje „Cadena SER”. Otóż Duma Katalonii podjęła decyzję i zrezygnowała z możliwości sprowadzenia Dusana Vlahovicia oraz Bernardo Silvy.

Obaj piłkarze od wielu tygodni są łączeni z przeprowadzką do FC Barcelony. Wydawało się, że napastnik Juventusu może wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii jednak zrezygnowała z niego. I podobnie wygląda sytuacja z gwiazdą Manchesteru City. Portugalczyk lada moment będzie dostępny za darmo, ale obecnie jest najbliżej przeprowadzki do Serie A.

W mediach temat transferów FC Barcelony przewija się bardzo często. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się również Mikel Oyarzabal. Duma Katalonii będzie musiała poważnie się zastanowić, których piłkarzy chce pozyskać. A wszystko przez budżet, który jest oczywiście ograniczony.

W najbliższą sobotę FC Barcelona rozegra ostatni mecz w sezonie 2025/26. Przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie wówczas Valencia. To będzie też ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w zespole Blaugrany.

