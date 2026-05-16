Runjaić może opuścić Udinese. Chce go czołowy włoski klub

Kosta Runjaić od lipca 2024 roku odpowiada za wyniki Udinese. Były trener Legii Warszawa może zmienić klub po zakończeniu sezonu. La Gazzetta dello Sport łączy go z innym włoskim zespołem - Lazio.

Runjaić jednym z kandydatów na trenera Lazio

Kosta Runjaić to trener, którego polscy kibice doskonale znają. W przeszłości z powodzeniem pracował w Pogoni Szczecin, a następnie w Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem zdobył nawet krajowy puchar oraz superpuchar. Mimo zwolnienia w kwietniu 2024 roku szybko znalazł nową pracę. Zakotwiczył w Serie A, czyli jednej z pięciu najlepszych lig w Europie.

Podpisał kontrakt z Udinese, z którym w pierwszym sezonie zajął 12. miejsce w lidze. Bieżąca kampania może być jeszcze lepsza, ponieważ w końcówce rozgrywek zajmują dobre 10. miejsce w tabeli. Niewykluczone jednak, że po sezonie zmieni otoczenie.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Runjaić znalazł się na liście życzeń innego włoskiego klubu. Zatrudnieniem niemieckiego szkoleniowca zainteresowane jest Lazio Rzym. Biancocelesti mogą rozstać się z Maurizio Sarrim ze względu na napięte relacje włoskiego taktyka z Claudio Lotito, czyli właścicielem rzymian. 54-latek jest jednym z trzech kandydatów. Oprócz niego szanse na angaż mają również Raffaele Palladino (obecnie Atalanta) oraz były selekcjoner reprezentacji Włoch – Gennaro Gattuso.

Runjaić prowadził Udinese w 80 meczach. Jego bilans to 30 zwycięstw, 16 remisów i 34 porażki. Średnio zdobywa 1,33 punktu na mecz. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa spotkania. Udinese zagra z Cremonese oraz na wyjeździe z Napoli.