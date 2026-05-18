Chelsea FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2026)

22:15, 18. maja 2026
Oskar Szatraj
Chelsea - Tottenham typy i kursy na mecz 37. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Chelsea – Tottenham: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League dojdzie do derbów Londynu z udziałem Chelsea i Tottenhamu. W przeszłości pojedynki tych drużyn elektryzowały nie tylko fanów ze stolicy Anglii. W tym sezonie obu ekipom daleko do swojej najlepszej dyspozycji, więc temperatura rywalizacji nieco opadła. Derby rządzą się jednak swoimi prawami, o czym być może przekonamy się we wtorkowy wieczór w Londynie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

STS
1,50
Obie drużyny strzelą
*Kursy z 19.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Chelsea – Tottenham: ostatnie wyniki

Dziesiąte miejsce w tabeli Chelsea nie jest przypadkiem. The Blues zdecydowali się na zmianę szkoleniowca, która ostatecznie nic nie dała. Zespół przegrał bowiem finał Pucharu Anglii z Manchesterem City (0:1). Z kolei ostatni ligowy mecz Chelsea wygrała 4 marca z Aston Villą (4:1).

Trudne położenie lokalnego rywala doskonale znają kibice wspierający Tottenham. Ich przeciwnik w przeciwieństwie do Kogutów, nie musiał się ani przez chwilę martwić o utrzymanie w lidze. Tymczasem Spurs wciąż teoretycznie mogą opuścić angielską elitę i to pomimo zdobycia ośmiu punktów w czterech ostatnich meczach.

Chelsea – Tottenham: historia

Dwa ostatnie mecze bezpośrednie tych drużyn nie były pokazem ofensywnego futbolu. Chelsea i Tottenham wykorzystały atut własnego boiska do wygranej 1:0. Neutralni kibice z uśmiechem na twarzy wspominają natomiast starcie z grudnia 2024 roku, kiedy to Tottenham zdobył aż trzy bramki, a mimo tego ostatecznie lepsza okazała się Chelsea, która zwyciężyła 4:3.

Chelsea – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chelsea, o czym świadczy współczynnik 2.00 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.75.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2026 22:03

Chelsea – Tottenham: kto wygra?

Chelsea – Tottenham: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Fofana, Chalobah, Hato; Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella; Palmer, Neto; Delap

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Chelsea – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Tottenham odbędzie się we wtorek (19 maja) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

