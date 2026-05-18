Chelsea FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Chelsea – Tottenham: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League dojdzie do derbów Londynu z udziałem Chelsea i Tottenhamu. W przeszłości pojedynki tych drużyn elektryzowały nie tylko fanów ze stolicy Anglii. W tym sezonie obu ekipom daleko do swojej najlepszej dyspozycji, więc temperatura rywalizacji nieco opadła. Derby rządzą się jednak swoimi prawami, o czym być może przekonamy się we wtorkowy wieczór w Londynie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Tottenham: ostatnie wyniki

Dziesiąte miejsce w tabeli Chelsea nie jest przypadkiem. The Blues zdecydowali się na zmianę szkoleniowca, która ostatecznie nic nie dała. Zespół przegrał bowiem finał Pucharu Anglii z Manchesterem City (0:1). Z kolei ostatni ligowy mecz Chelsea wygrała 4 marca z Aston Villą (4:1).

Trudne położenie lokalnego rywala doskonale znają kibice wspierający Tottenham. Ich przeciwnik w przeciwieństwie do Kogutów, nie musiał się ani przez chwilę martwić o utrzymanie w lidze. Tymczasem Spurs wciąż teoretycznie mogą opuścić angielską elitę i to pomimo zdobycia ośmiu punktów w czterech ostatnich meczach.

Chelsea – Tottenham: historia

Dwa ostatnie mecze bezpośrednie tych drużyn nie były pokazem ofensywnego futbolu. Chelsea i Tottenham wykorzystały atut własnego boiska do wygranej 1:0. Neutralni kibice z uśmiechem na twarzy wspominają natomiast starcie z grudnia 2024 roku, kiedy to Tottenham zdobył aż trzy bramki, a mimo tego ostatecznie lepsza okazała się Chelsea, która zwyciężyła 4:3.

Chelsea – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chelsea, o czym świadczy współczynnik 2.00 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.75.

Chelsea – Tottenham: kto wygra?

Chelsea – Tottenham: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Fofana, Chalobah, Hato; Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella; Palmer, Neto; Delap

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Chelsea – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Tottenham odbędzie się we wtorek (19 maja) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

