Lech Poznań szukał następcy Frederiksena. Rutkowski ujawnił szczegóły

Lech Poznań wciąż nie wie, czy w przyszłym sezonie drużynę poprowadzi Niels Frederiksen. Duńczyk zwleka z decyzją. Piotr Rutkowski w TVP Sport ujawnił, że Kolejorz szukał nowego trenera.

Lech Poznań po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski. Tytuł zapewnili sobie na kolejkę przed końcem, wygrywając na wyjeździe z Radomiakiem Radom (2:1). Teraz mogą odetchnąć i skupić się na planowaniu przyszłości. Jednym z kluczowych czynników będzie wyjaśnienie sytuacji Nielsa Frederiksena. Kontrakt duńskiego trenera wygasa z końcem sezonu i nie został jeszcze przedłużony.

Piotr Rutkowski w rozmowie z TVP Sport przyznał, że decyzja ws. przyszłości Frederiksena zapadnie dopiero po ostatnim meczu sezonu. Tak wcześniej ustalił z trenerem. Warto dodać, że 55-latek ma także kilka opcji, jeśli chodzi o zagraniczne kluby.

– Znak zapytania przy nazwisku Nielsa Frederiksena jeszcze chwilę zostanie. Umówiliśmy się, że dopiero po sezonie wspólnie podejmiemy decyzję. W najbliższym czasie wszyscy dowiedzą się, co będzie dalej – mówił Piotr Rutkowski na kanale TVP Sport.

Poruszono również wątek potencjalnego następcy. Rutkowski ujawnił, że Lech Poznań jest przygotowany na takie rozwiązanie. Od grudnia rozpoczęli współpracę z zewnętrzną agencją, która pomagała im w znalezieniu odpowiedniego nowego trenera, jeśli Frederiksen odejdzie.

– Wyciągnęliśmy wnioski sprzed lat. Parę razy nie byliśmy przygotowani na zmianę trenera bądź decyzję, kto ma być następcą. To jest najtrudniejsze. […] Wiedząc w grudniu, że za pół roku wygasa kontrakt, wiedzieliśmy, że musimy mieć przygotowaną alternatywę – dodał.

Frederiksen pracuje w Lechu od lipca 2024 roku. Za jego kadencji Kolejorz dwukrotnie wygrał mistrzostwo Polski oraz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Prowadził zespół w 88 meczach, a jego bilans to 49 zwycięstw, 17 remisów i 22 porażki.