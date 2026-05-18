AFC Bournemouth – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2026)

21:57, 18. maja 2026
Oskar Szatraj
Bournemouth - Manchester City typy i kursy na mecz 37. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Adbukoudir Khusanov
Na zdjęciu: Adbukoudir Khusanov

Bournemouth – Manchester City: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn, które na finiszu sezonu mają poważne cele do zrealizowania. Rozpędzone Bournemouth zachowuje teoretyczne szanse na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City wciąż może zostać mistrzem Anglii. Żadna ze stron nie może sobie pozwolić we wtorek na stratę punktów, co podnosi rangę ich najbliższego starcia. Mój typ: obie drużyny strzelą.

*Kursy z 19.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Bournemouth – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Bournemouth wykonali znakomitą pracę w ostatnich tygodniach. Andoni Iraola i spółka nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich pojedynków, wygrywając w tym okresie aż czterokrotnie. Terminarz niewątpliwie sprzyjał wypracowaniu serii zwycięstw, ale fakt ten trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Na uwagę zasługuje z pewnością pokonanie w Londynie Arsenalu 2:1.

W dobrych humorach jest także Manchester City, który w weekend zdobył drugie trofeum w tym sezonie. Obywatele do Pucharu Ligi Angielskiej dorzucili Puchar Anglii. To efekt zwycięstwa 1:0 z Chelsea. Z kolei w Premier League Pep Guardiola i spółka wygrali 3:0 z Brentfordem i Crystal Palace.

Bournemouth – Manchester City: historia

W ubiegłym roku odbyły się aż trzy mecze bezpośrednie. Bournemouth w każdym z pojedynków pokonało bramkarza Manchesteru City, ale w ani jednym spotkaniu nie pozwoliło to na zdobycie choćby punktu. Obywatele dwukrotnie zwyciężyli u siebie 3:1, a w delegacji 2:1.

Bournemouth – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Bournemouth, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.

Bournemouth
Remis
Manchester City
4.50
4.40
1.70
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2026 21:47

Bournemouth – Manchester City: kto wygra?

Bournemouth – Manchester City: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Bournemouth – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Manchester City odbędzie się we wtorek (19 maja) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

