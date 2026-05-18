Bournemouth – Manchester City: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn, które na finiszu sezonu mają poważne cele do zrealizowania. Rozpędzone Bournemouth zachowuje teoretyczne szanse na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City wciąż może zostać mistrzem Anglii. Żadna ze stron nie może sobie pozwolić we wtorek na stratę punktów, co podnosi rangę ich najbliższego starcia. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Bournemouth – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Bournemouth wykonali znakomitą pracę w ostatnich tygodniach. Andoni Iraola i spółka nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich pojedynków, wygrywając w tym okresie aż czterokrotnie. Terminarz niewątpliwie sprzyjał wypracowaniu serii zwycięstw, ale fakt ten trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Na uwagę zasługuje z pewnością pokonanie w Londynie Arsenalu 2:1.

W dobrych humorach jest także Manchester City, który w weekend zdobył drugie trofeum w tym sezonie. Obywatele do Pucharu Ligi Angielskiej dorzucili Puchar Anglii. To efekt zwycięstwa 1:0 z Chelsea. Z kolei w Premier League Pep Guardiola i spółka wygrali 3:0 z Brentfordem i Crystal Palace.

Bournemouth – Manchester City: historia

W ubiegłym roku odbyły się aż trzy mecze bezpośrednie. Bournemouth w każdym z pojedynków pokonało bramkarza Manchesteru City, ale w ani jednym spotkaniu nie pozwoliło to na zdobycie choćby punktu. Obywatele dwukrotnie zwyciężyli u siebie 3:1, a w delegacji 2:1.

Bournemouth – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Bournemouth, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.

Bournemouth – Manchester City: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Bournemouth – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Manchester City odbędzie się we wtorek (19 maja) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

