Bournemouth – Manchester City: typy bukmacherskie
W ramach 37. kolejki Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn, które na finiszu sezonu mają poważne cele do zrealizowania. Rozpędzone Bournemouth zachowuje teoretyczne szanse na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City wciąż może zostać mistrzem Anglii. Żadna ze stron nie może sobie pozwolić we wtorek na stratę punktów, co podnosi rangę ich najbliższego starcia. Mój typ: obie drużyny strzelą.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bournemouth – Manchester City: ostatnie wyniki
Piłkarze Bournemouth wykonali znakomitą pracę w ostatnich tygodniach. Andoni Iraola i spółka nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich pojedynków, wygrywając w tym okresie aż czterokrotnie. Terminarz niewątpliwie sprzyjał wypracowaniu serii zwycięstw, ale fakt ten trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Na uwagę zasługuje z pewnością pokonanie w Londynie Arsenalu 2:1.
- Sprawdź: tabela Premier League
W dobrych humorach jest także Manchester City, który w weekend zdobył drugie trofeum w tym sezonie. Obywatele do Pucharu Ligi Angielskiej dorzucili Puchar Anglii. To efekt zwycięstwa 1:0 z Chelsea. Z kolei w Premier League Pep Guardiola i spółka wygrali 3:0 z Brentfordem i Crystal Palace.
Bournemouth – Manchester City: historia
W ubiegłym roku odbyły się aż trzy mecze bezpośrednie. Bournemouth w każdym z pojedynków pokonało bramkarza Manchesteru City, ale w ani jednym spotkaniu nie pozwoliło to na zdobycie choćby punktu. Obywatele dwukrotnie zwyciężyli u siebie 3:1, a w delegacji 2:1.
Bournemouth – Manchester City: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Bournemouth, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.
Bournemouth – Manchester City: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bournemouth
- Remis
- Wygrana Manchesteru City
0 Votes
Bournemouth – Manchester City: przewidywane składy
Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
Bournemouth – Manchester City: transmisja meczu
Mecz Bournemouth – Manchester City odbędzie się we wtorek (19 maja) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.