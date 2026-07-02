Boniek kandydatem na ważne stanowisko. Włosi mówią wprost

Zbigniew Boniek jest w gronie kandydatów na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Swoim zdaniem na ten temat podzielił się w rozmowie z WP SportoweFakty włoski dziennikarz Gabriele Stragapede. Uważa, że byłby to dobry pomysł.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek mógłby się sprawdzić jako dyrektor techniczny reprezentacji Włoch

Zbigniew Boniek znalazł się w gronie kandydatów do przejęcia posady dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Tamtejsza federacja przechodzi duże zmiany. Ostatnio wyłoniono w głosowaniu nowego prezydenta, którym został Giovanni Malago. Przyśpieszone wybory były spowodowane faktem, że dotychczasowy prezes zrezygnował po blamażu w barażach do Mistrzostw Świata.

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Boniek jako dyrektor techniczny reprezentacji Włoch współpracowałby z prezesem federacji, a także nowym selekcjonerem, którego pomagałby wybrać. Włoski dziennikarz Gabriele Stragapede zapytany przez WP SportoweFakty o kandydaturę byłego prezesa PZPN otwarcie sugeruje, że 70-latek mógłby się sprawdzić w tej roli ze względu na swoje duże kwalifikacje.

– Narodowość nie ma tutaj żadnego znaczenia i nie powinna decydować o wyborze na tak ważne stanowisko. Włoska piłka potrzebuje kompetencji, nowych pomysłów, odnowy i spojrzenia w przyszłość. Boniek jest osobą o niekwestionowanych kwalifikacjach. Gdyby rzeczywiście został dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch, sądzę, że mógłby dobrze wykonywać swoją pracę – powiedział.

– Byłby swego rodzaju koordynatorem całego pionu technicznego włoskiej piłki reprezentacyjnej. To kluczowa funkcja w strukturze organizacyjnej, wymagająca ścisłej współpracy z selekcjonerem i prezesem federacji przy wyznaczaniu kierunku rozwoju włoskiego futbolu, który – wszyscy mamy taką nadzieję – będzie lepszy niż ostatnie lata – dodał dziennikarz serwisu Calciomercato.

Na ten moment reprezentacja Włoch nie ma wybranego selekcjonera. Faworytów jest dwóch: Antonio Conte oraz Roberto Mancini. Dużo znanych nazwisk ubiega się także o funkcję Dyrektora Technicznego. Włoskie media sugerowały takie nazwiska jak Paolo Maldini czy Claudio Ranieri.