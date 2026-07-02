Boniek kandydatem na ważne stanowisko. Włosi mówią wprost

08:46, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Zbigniew Boniek jest w gronie kandydatów na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Swoim zdaniem na ten temat podzielił się w rozmowie z WP SportoweFakty włoski dziennikarz Gabriele Stragapede. Uważa, że byłby to dobry pomysł.

Zbigniew Boniek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek mógłby się sprawdzić jako dyrektor techniczny reprezentacji Włoch

Zbigniew Boniek znalazł się w gronie kandydatów do przejęcia posady dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Tamtejsza federacja przechodzi duże zmiany. Ostatnio wyłoniono w głosowaniu nowego prezydenta, którym został Giovanni Malago. Przyśpieszone wybory były spowodowane faktem, że dotychczasowy prezes zrezygnował po blamażu w barażach do Mistrzostw Świata.

Kurs 200.00 na gola Hiszpanii w meczu z Austrią. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Boniek jako dyrektor techniczny reprezentacji Włoch współpracowałby z prezesem federacji, a także nowym selekcjonerem, którego pomagałby wybrać. Włoski dziennikarz Gabriele Stragapede zapytany przez WP SportoweFakty o kandydaturę byłego prezesa PZPN otwarcie sugeruje, że 70-latek mógłby się sprawdzić w tej roli ze względu na swoje duże kwalifikacje.

Narodowość nie ma tutaj żadnego znaczenia i nie powinna decydować o wyborze na tak ważne stanowisko. Włoska piłka potrzebuje kompetencji, nowych pomysłów, odnowy i spojrzenia w przyszłość. Boniek jest osobą o niekwestionowanych kwalifikacjach. Gdyby rzeczywiście został dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch, sądzę, że mógłby dobrze wykonywać swoją pracę – powiedział.

Byłby swego rodzaju koordynatorem całego pionu technicznego włoskiej piłki reprezentacyjnej. To kluczowa funkcja w strukturze organizacyjnej, wymagająca ścisłej współpracy z selekcjonerem i prezesem federacji przy wyznaczaniu kierunku rozwoju włoskiego futbolu, który – wszyscy mamy taką nadzieję – będzie lepszy niż ostatnie lata – dodał dziennikarz serwisu Calciomercato.

Na ten moment reprezentacja Włoch nie ma wybranego selekcjonera. Faworytów jest dwóch: Antonio Conte oraz Roberto Mancini. Dużo znanych nazwisk ubiega się także o funkcję Dyrektora Technicznego. Włoskie media sugerowały takie nazwiska jak Paolo Maldini czy Claudio Ranieri.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości