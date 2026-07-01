Juventus dopiął hitowy transfer. Piłkarz przeszedł już testy medyczne

Jeff Ekhator jest o krok od zostania piłkarzem Juventusu. Według Gianluki Di Marzio Stara Dama osiągnęła porozumienie z Genoą, a 19-letni napastnik przeszedł już testy medyczne w Turynie.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Genoa zaakceptowała ofertę Juventusu

Juventus i Genoa przez cały wtorek prowadziły intensywne rozmowy dotyczące transferu Jeffa Ekhatora. Ostatecznie Bianconeri podnieśli swoją ofertę do 18 milionów euro wraz z bonusami. Pakiet obejmuje 16 milionów euro kwoty podstawowej, dwa miliony euro w bonusach oraz kartę zawodniczą Davida Puczki, wycenianą na pięć milionów euro. Genoa zaakceptowała te warunki.

Po osiągnięciu porozumienia Ekhator udał się z Genui do Turynu. Jeszcze tego samego wieczoru przeszedł badania medyczne w JMedical, które zakończyły się po północy. Tym samym finalizacja transferu jest już bardzo blisko.

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19-letni napastnik cieszy się dużym uznaniem w Juventusie. Wysoko oceniają go dyrektor sportowy Marco Ottolini oraz nowy dyrektor generalny Giovanni Carnevali. Zawodnik ma również uznanie w oczach trenera Starej Damy Luciano Spallettiego. W barwach Genoi rozegrał dotychczas 57 spotkań i zdobył pięć bramek.

Jest to bardzo ciekawy i zarazem niespodziewany transfer Juventusu. W ostatnim czasie dużo więcej mówiło się w mediach o możliwym powrocie do Turynu Randala Kolo Muaniego, choć transfer Ekhatora niczego nie wyklucza. Wciąż ważą się też losy przyszłości Dusana Vlahovicia, choć w jego przypadku bardziej realny scenariusz to odejście z drużyny Bianconerich.