Gasperini dopiął swego, ale Roma naraziła się na kary finansowe

Władzom Romy udało się zakończyć czerwiec bez sprzedaży kluczowych piłkarzy. Taki scenariusz był jednym z głównych oczekiwań Gian Piero Gasperiniego, mimo że klub nie wypełnił w pełni wymogów finansowych narzuconych przez UEFA.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Roma nie sprzedała żadnej gwiazdy

30 czerwca był ostatecznym terminem na spełnienie warunków wynikających z porozumienia z UEFA dotyczącego Finansowego Fair Play. Roma nie osiągnęła wymaganych 60 milionów euro zysków ze sprzedaży zawodników i wypracowała około połowę tej kwoty. W efekcie klub ma otrzymać kolejną karę finansową w wysokości od 10 do 12 milionów euro. Niewykluczone są również ograniczenia dotyczące zgłoszenia kadry do europejskich pucharów w sezonie 2027/28.

Wpływy do klubowej kasy pochodziły głównie z transferów zawodników odgrywających mniejszą rolę w zespole. Z Romą pożegnali się między innymi Tommaso Baldanzi, Luigi Cherubini Romano, Saud Abdulhamid, Niccolo Coletta, Leandro Paredes, Plaia, Sangaré, Eldor Shomurodov i Ola Solbakken. Klub przeznaczył już część uzyskanych środków na definitywne wykupienie Daniele Ghilardiego z Hellasu Verona oraz Donyella Malena z Aston Villi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuację finansową poprawiły także wyższe wpływy z praw telewizyjnych, rozliczenia związane z transferem Riccardo Calafioriego oraz odszkodowanie ubezpieczeniowe po problemach zdrowotnych Edoardo Bove. Mimo to najważniejszą wiadomością dla Gian Piero Gasperiniego pozostaje fakt, że żaden z liderów zespołu nie opuścił klubu przed końcem czerwca.

Roma odrzuciła ofertę Juventusu za Mile Svilara oraz propozycję FC Porto za Niccolo Pisilliego. Chelsea interesowała się Wesleyem, jednak ostatecznie skierowała uwagę na innego zawodnika. Nie doszły również do skutku ruchy Interu po Evana Ndickę, Gianlukę Manciniego i Manu Kone. W klubie pozostał również Matías Soulé, którego wcześniej łączono z Al Ahli, Aston Villą, Borussią Dortmund i Juventusem.