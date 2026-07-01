Ten znany napastnik wybrał Barcelonę. Nie jest to Julian Alvarez

FC Barcelona szuka napastnika, a w tle pojawiła się kolejna opcja. Znany snajper ma jasno określony cel i ponownie zaoferował się mistrzowi Hiszpanii.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Dusan Vlahović chce trafić do Barcelony

FC Barcelona wciąż ma na liście Juliana Alvareza, ale nie jest to jedyny napastnik, którego nazwisko pojawia się w kontekście klubu. Do gry może wejść Dusan Vlahović.

Serb ma konkretny plan na przyszłość. Jak informuje dziennik „AS”, 26-letni napastnik chciałby kontynuować karierę w Barcelonie. Nie jest to pierwszy raz, gdy jego kandydatura trafia na biurko mistrza Hiszpanii. Vlahović miał ponownie zaoferować swoje usługi Katalończykom, mimo że wcześniej klub nie zdecydował się na taki ruch.

Sytuacja napastnika jest ciekawa, bo zawodnik szuka nowego miejsca. Nie doszedł do porozumienia z Juventusem w sprawie przedłużenia kontraktu i może zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. To sprawia, że jego nazwisko naturalnie pojawia się przy zespołach szukających wzmocnienia ataku.

Vlahović trafił do Juventusu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny. Klub z Turynu zapłacił za niego 85 milionów euro. W barwach Juventusu rozegrał 168 meczów, strzelił 68 goli i zanotował 16 asyst.

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Barcelona ma priorytet w ataku

Barcelona na razie skupia się przede wszystkim na Alvarezie. Problemem jest jednak stanowisko Atletico Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii nie wykazuje chęci sprzedaży Argentyńczyka i odsyła zainteresowanych do klauzuli odstępnego. Ta wynosi 500 milionów euro.

Właśnie dlatego temat alternatyw może nabrać znaczenia. Jeśli Barcelona nie będzie w stanie sprowadzić Alvareza, może zacząć sprawdzać inne opcje na pozycję numer dziewięć. Vlahović pasuje do takiego scenariusza jako znany napastnik z dużym doświadczeniem w Serie A.

Serb miał już odrzucić inną możliwość. Zainteresowany jego sprowadzeniem był Besiktas. Według włoskich mediów turecki klub był gotowy zaproponować mu nawet 10 milionów euro za sezon. Vlahović nie przyjął tej oferty, ponieważ chce grać w silniejszej lidze.