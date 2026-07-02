Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (02.07/03.07)

Przed nami kolejne spotkania 1/16 finału Mistrzostw Świata. Sprawdź, kiedy i kto rozegra spotkania 2 lipca i jutro 3 lipca.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Dzisiejsze mecze mundialu (02.07.2026)

W nocy ze środy na czwartek odbyło się spotkanie współgospodarzy tegorocznego mundialu. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych poradziła sobie z Bośnią i Hercegowiną, Mimo gry w osłabieniu pokonali zespół z Europy 2:0 po bramkach Folarina Baloguna i Malika Tillmana. W ten sposób Amerykanie awansowali do 1/8 finału, gdzie zmierzą się z Belgią.

Oprócz tego w czwartkowy wieczór dojdzie do jeszcze jednego meczu. Hiszpania o godzinie 21:00 zagra z Austrią. Faworytem jest oczywiście La Furia Roja, która mimo nie najlepszej gry, nie przegrała w fazie grupowej żadnego spotkania. Lepszy zmierzy się ze zwycięzcą starcia Portugalia – Chorwacja.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 2 lipca 02:00 1/16 finału USA – Bośnia i Hercegowina 2:0 TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 2 lipca 21:00 1/16 finału Hiszpania – Austria TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (03.07.2026)

W piątek natomiast czekają nas trzy pojedynki. W nocy o 1:00 na BMO Field w Toronto zagra wspomniana już wcześniej para Portugalii i Chorwacji. O 5:00 na BC Place Stadium w Vancouver zmierzą się Szwajcaria z Algierią. W kolejnej rundzie na lepszego będzie czekać triumfator spotkania Kolumbii z Ghaną.

Natomiast o 20:00 na Dallas Stadium w Arlington w stanie Teksas rywalizować będą Australia z Egiptem. Lepszy w 1/8 finału zagra z zwycięzcą z pary Argentyna/Republika Zielonego Przylądka.