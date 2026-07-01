Inter ma wątpliwości. Transfer obrońcy pod znakiem zapytania

14:08, 1. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter Mediolan od kilku miesięcy interesuje się Oumarem Soletem, jednak rozmowy z Udinese utknęły w martwym punkcie. Problemem są nie tylko rozbieżności finansowe, ale również obawy dotyczące stanu zdrowia francuskiego defensora.

Cristian Chivu
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Solet coraz dalej od Interu

Oumar Solet od dawna znajduje się na liście życzeń Interu, który widzi w nim następcę Francesco Acerbiego. Mediolańczycy zaoferowali za 25-letniego stopera blisko 20 milionów euro wraz z bonusami, licząc na to, że wygasający za rok kontrakt zawodnika pozwoli obniżyć cenę transferu.

Udinese nie zamierza jednak schodzić z oczekiwań. Klub z Udine wycenia swojego obrońcę na co najmniej 30 milionów euro, powołując się na zainteresowanie ze strony innych zespołów, również spoza Włoch. Tak duża różnica sprawiła, że negocjacje praktycznie utknęły, a dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio miał w ostatnich dniach studzić nastroje wokół możliwej finalizacji transferu.

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Według „Il Messaggero” dodatkowym problemem są zastrzeżenia sztabu medycznego Interu. Klub ma obawiać się przewlekłych problemów zdrowotnych Soleta, które mogłyby ograniczyć jego dyspozycję przy grze na najwyższej intensywności. Wątpliwości pojawiają się mimo, że Francuz w ciągu ostatnich półtora roku rozegrał 57 spotkań i spędził na boisku 4869 minut.

Przedłużające się negocjacje próbują wykorzystać inni zainteresowani. W gronie klubów monitorujących sytuację znalazło się Como, które po zamknięciu sprawy Nico Paza rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Według włoskich mediów działacze dyskretnie sondowali już możliwość pozyskania Soleta i sprawdzali jego oczekiwania.

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