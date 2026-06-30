fot. Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bastoni celem Mourinho. Real rusza po gwiazdę Interu

Real Madryt kontynuuje transferową ofensywę. Jose Mourinho uważa, że największym problemem drużyny w ostatnich dwóch sezonach była defensywa, więc polecił jej przebudowę. Tego lata Królewscy dogadali już transfery Marca Cucurelli, Ibrahimy Konate i Denzela Dumfriesa, a to jeszcze nie koniec. Portugalski menedżer domaga się sprowadzenia jeszcze jednego stopera z najwyższej półki. „AS” ujawnia, że kandydatem numer jeden jest Alessandro Bastoni, swego czasu łączony z przenosinami do Barcelony.

Włoski defensor jest uważany za idealną opcję, by wzmocnić madrycką drużynę. To zawodnik doświadczony, który ma na koncie sukcesy, a do tego prezentuje odpowiednią jakość i z miejsca mógłby wskoczyć do pierwszej jedenastki. Real Madryt traktuje jego transfer priorytetowo – zajmie się nim w najbliższych tygodniach.

Inter Mediolan chciałby oczywiście zatrzymać Bastoniego, ale nie będzie robił tego za wszelką cenę. Podobnie działał, gdy walczyła o niego Barcelona. Transfer będzie możliwy, o ile Real zaoferuje odpowiednią kwotę – uważa się, że operacja może kosztować około 60 milionów euro.

🚨🚨💣 BREAKING: REAL MADRID ARE WORKING ON SIGNING ALESSANDRO BASTONI!



THEY HAVE CONTACTED INTER MILAN.



THE PLAYER WANTS TO JOIN IMMEDIATELY.



THE DEAL IS ON. @jfelixdiaz pic.twitter.com/gCVAWFDCBW — Madrid Zone (@theMadridZone) June 30, 2026

Bastoni od wielu lat jest związany z Interem Mediolan. Dołączył do tej drużyny w 2017 roku, wcześniej grając jedynie dla Atalanty Bergamo. Wspólnie z Nerrazzurimi świętował dotąd trzy mistrzostwa kraju, zaś z reprezentacją Włoch wygrywał w 2021 roku Mistrzostwa Europy.

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