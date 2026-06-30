Milan dobije targu z Manchesterem United? Amorim chce byłego podopiecznego

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lisandro Martinez przykuł uwagę Milanu

AC Milan ma za sobą rozczarowujący sezon, który zakończył dopiero na piątym miejscu w tabeli Serie A, zapewniając sobie jedynie udział w Lidze Europy. Taki rezultat nie spełnił oczekiwań kibiców ekipy Rossonerich, dlatego mediolański klub zdecydował się na zmiany. Misję odbudowy zespołu Czerwono-Czarnych powierzono Rubenowi Amorimowi, który zastąpił Massimiliano Allegriego. Portugalski szkoleniowiec liczy na solidne wzmocnienia, które pozwolą Milanowi ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele.

Blisko przenosin na San Siro ma być Goncalo Ramos, którego pozyskanie może kosztować ponad 70 milionów euro. To jednak nie koniec planów transferowych mediolańczyków, ponieważ Amorim chce także zwiększyć jakość w środku defensywy. Jak informuje w mediach społecznościowych dziennikarz Antonio Vitiello, uwagę 41-letniego trenera przykuł jego były podopieczny z Manchesteru United – Lisandro Martinez. Argentyńczyk podobno znajduje się wysoko na liście życzeń władz Milanu.

Wspomniany wyżej Martinez reprezentuje barwy drużyny Czerwonych Diabłów od lipca 2022 roku, gdy trafił na Old Trafford z Ajaksu Amsterdam za blisko 60 milionów euro. W minionym sezonie 30-krotny reprezentant Argentyny rozegrał zaledwie 19 spotkań, ponieważ początek rozgrywek stracił z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych 28-letni stoper nadal uchodzi za jednego z liderów linii obrony zespołu Red Devils, a jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 40 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie