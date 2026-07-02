Superkomputer obliczył, czy Ronaldo i spółka pokonają Chorwację

Portugalia ma większe szanse
Portugalia i Chorwacja spotkają się w 1/16 finału mistrzostw świata. Mecz odbędzie się w nocy z 2 na 3 lipca o godzinie 1:00 czasu polskiego na BMO Field w Toronto.
Według wyliczeń superkomputera BETSiE faworytem jest Portugalia. Drużyna Cristiano Ronaldo ma 53,3 procent szans na zwycięstwo w regulaminowym czasie gry. Remis oceniono na 24,7 procent, a wygraną Chorwacji na 22,01 procent.
Różnica jest więc wyraźna, ale nie na tyle duża, by skreślać Chorwatów. Tym bardziej że zespół Luki Modricia w ostatnich mundialach potrafił grać w fazie pucharowej. W 2018 roku dotarł do finału, a w 2022 roku zajął trzecie miejsce.
Portugalia zakończyła grupę K na drugim miejscu. Chorwacja była druga w grupie L. Obie drużyny nie zachwyciły w pierwszej części turnieju, ale teraz liczy się wyłącznie awans.
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Ronaldo i Modrić znów na scenie
Spotkanie będzie też kolejnym rozdziałem wielkiej historii Cristiano Ronaldo i Luki Modricia. Portugalczyk ma 25 występów na mistrzostwach świata, tyle samo co Lothar Matthäus. Więcej miał tylko Lionel Messi, który przed meczem z Jordanią był przy 28 występach. Modrić rozegrał dla Chorwacji 22 mecze na mundialach.
Portugalia po Euro 2024 przegrała tylko dwa z 23 spotkań. W tym czasie wygrała 14 razy, strzelając średnio 2,21 gola na mecz. Chorwacja ma za sobą bardziej nierówną fazę grupową. Zdobyła pięć bramek, ale w defensywie pozwoliła rywalom na sporo.
Superkomputer przewiduje Portugalczykom 1,54 gola, a Chorwatom 0,88. Łączna prognoza dla meczu to 2,42 bramki.