Superkomputer obliczył, czy Ronaldo i spółka pokonają Chorwację

08:27, 2. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Portugalia zagra z Chorwacją w 1/16 finału mistrzostw świata. Superkomputer wskazał faworyta. Drużyna Luki Modricia ma argumenty, by sprawić problem ekipie Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia ma większe szanse

Portugalia i Chorwacja spotkają się w 1/16 finału mistrzostw świata. Mecz odbędzie się w nocy z 2 na 3 lipca o godzinie 1:00 czasu polskiego na BMO Field w Toronto.

Według wyliczeń superkomputera BETSiE faworytem jest Portugalia. Drużyna Cristiano Ronaldo ma 53,3 procent szans na zwycięstwo w regulaminowym czasie gry. Remis oceniono na 24,7 procent, a wygraną Chorwacji na 22,01 procent.

Różnica jest więc wyraźna, ale nie na tyle duża, by skreślać Chorwatów. Tym bardziej że zespół Luki Modricia w ostatnich mundialach potrafił grać w fazie pucharowej. W 2018 roku dotarł do finału, a w 2022 roku zajął trzecie miejsce.

Portugalia zakończyła grupę K na drugim miejscu. Chorwacja była druga w grupie L. Obie drużyny nie zachwyciły w pierwszej części turnieju, ale teraz liczy się wyłącznie awans.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ronaldo i Modrić znów na scenie

Spotkanie będzie też kolejnym rozdziałem wielkiej historii Cristiano Ronaldo i Luki Modricia. Portugalczyk ma 25 występów na mistrzostwach świata, tyle samo co Lothar Matthäus. Więcej miał tylko Lionel Messi, który przed meczem z Jordanią był przy 28 występach. Modrić rozegrał dla Chorwacji 22 mecze na mundialach.

Portugalia po Euro 2024 przegrała tylko dwa z 23 spotkań. W tym czasie wygrała 14 razy, strzelając średnio 2,21 gola na mecz. Chorwacja ma za sobą bardziej nierówną fazę grupową. Zdobyła pięć bramek, ale w defensywie pozwoliła rywalom na sporo.

Superkomputer przewiduje Portugalczykom 1,54 gola, a Chorwatom 0,88. Łączna prognoza dla meczu to 2,42 bramki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości