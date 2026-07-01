Napoli żegna dwóch piłkarzy. Klub wydał oficjalny komunikat

Napoli oficjalnie zakończyło współpracę z Juanem Jesusem i Eljifem Elmasem. Obaj piłkarze pożegnali się z klubem, który opublikował dla nich specjalne podziękowania.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Elmas i Jesus odeszli z Napoli

Wtorek był ostatnim dniem Juana Jesusa i Eljifa Elmasa w barwach Napoli. Brazylijski obrońca odszedł po wygaśnięciu kontraktu, natomiast Elmas zakończył wypożyczenie i wrócił do RB Lipsk, który posiada prawa do jego karty zawodniczej.

Juan Jesus trafił do Napoli latem 2021 roku i przez cztery sezony rozegrał 130 spotkań. Zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. W ostatnich rozgrywkach wystąpił w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie świętował z klubem zdobycie mistrzostwa Włoch oraz Superpucharu Włoch.

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Znacznie dłużej z Napoli związany był Eljif Elmas. Reprezentant Macedonii Północnej po raz pierwszy trafił do Neapolu w 2019 roku. Łącznie rozegrał dla klubu 233 mecze, strzelił 20 goli i zanotował 15 asyst. W swoim ostatnim sezonie wystąpił 44 razy i zdobył jedną bramkę.

Napoli pożegnało obu piłkarzy za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Klub podziękował Juanowi Jesusowi za profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie, natomiast Elmasowi życzył powodzenia, podkreślając, że Neapol na zawsze pozostanie częścią jego piłkarskiej historii.

To nie koniec przebudowy SSC Napoli przed nowym sezonem. Lada moment trenerem Azzurrich ma zostać Massimiliano Allegri, który w poprzedniej kampanii zawiódł w Milanie i rozstał się z ekipą Rossonerich.