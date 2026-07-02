Real Madryt zaproponował gwiazdę Man City. Wielki transfer możliwy

Real Madryt chce sprzedać Eduardo Camavingę. Jak donosi Marca, klub skontaktował się z Manchesterem City i zaoferował im piłkarza. Obywatele rozważają ofertę Królewskich.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt złożył ofertę Man City. Camavinga może zmienić klub

Real Madryt przeprowadził już kilka transferów. W trakcie Mistrzostw Świata ogłosili trzy duże wzmocnienia. Nowymi piłkarzami Los Blancos zostali: Ibrahima Konate, Bernardo Silva oraz Marc Cucurella. Cały czas kibice czekają na ogłoszenie Denzela Dumfriesa. Na tym jednak się nie skończy, ponieważ prezydent klubu planuje sprowadzić jeszcze kilka nowych twarzy.

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Kolejne transfery są uzależnione jednak od tego, czy uda im się sprzedać kilku zawodników z obecnego składu. Na wylocie znalazł się m.in. Raul Asencio, Fran Garcia czy Gonzalo Garcia. Niepewny przyszłości jest również Eduardo Camavinga, którego zaoferowali gigantowi.

Jak poinformowała Marca, Real Madryt nawiązał kontakt z Manchesterem City i zaproponował im francuskiego piłkarza. Szczegóły oferty nie zostały ujawnione, ale angielski gigant poważnie rozważa przyjęcie propozycji. Obywatele, choć pozyskali kilka dni temu Elliota Andersona za ponad 130 milionów euro, cały czas myślą o wzmocnieniu środka pola. Ich celem numer jeden ma być Ayyoub Bouaddi, ale oferta hiszpańskiego zespołu ich zaintrygowała, więc są gotowi poważnie przemyśleć sprawę transferu kolejnego pomocnika.

Sprzedaż Camavingi pozwoli odblokować dodatkowe fundusze, które Real Madryt planuje przeznaczyć na nowego pomocnika. Warto dodać, że niebawem odkupią, a następnie ponownie sprzedadzą Nico Paza do Como za ok. 60 milionów euro.

Camavinga trafił do Realu Madryt latem 2021 roku z Rennes. Łącznie rozegrał 223 mecze, w których strzelił 6 goli i zaliczył 11 asyst.