Yamal zagra od początku? De la Fuente stanowczo przed meczem Hiszpania – Austria

Lamine Yamal będzie mógł zagrać w meczu z Austrią, ale Luis de la Fuente nie zdradził, w jakim wymiarze czasowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zaznaczył, że nastolatek dobrze sobie radzi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zagra tyle, ile trzeba – przekonuje selekcjoner Hiszpanów

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w czwartek wieczorem z Austrią w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente będą zdecydowanym faworytem, choć zagrają bez dwóch zawodników. Z powodu kontuzji nie wystąpią Yeremy Pino i Nico Williams. Problemy zdrowotne w kadrze La Furia Roja to nic nowego. Wcześniej z urazem borykał się Lamine Yamal.

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Nastolatek zdążył jednak wrócić na czas. Co prawda, w spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka zagrał tylko 19 minut, ale pozostałe dwa mecze rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Z Arabią Saudyjską spędził na boisku 45 minut, a przeciwko Urugwajowi zagrał 76 minut. Dziennikarze na konferencji prasowej dopytywali selekcjonera, czy piłkarz FC Barcelony jest gotów zagrać cały mecz.

– Lamine Yamal zagra tyle, ile mu się każe. Ostrożnie dobieraliśmy czas jak w przypadku wszystkich kontuzji. Radzi sobie bardzo dobrze. Zobaczymy, czy zagra – powiedział Luis de la Fuente na konferencji prasowej, cytowany przez dziennik AS.

Yamal w trzech meczach fazy grupowej zdobył tylko jednego gola. Poprzednie trzy spotkania Hiszpanów nie zachwyciły. Poza zwycięstwem z Arabią Saudyjską wymęczyli triumf z Urugwajem, a w starciu z Republiką Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowali.