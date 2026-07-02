Yamal zagra od początku? De la Fuente stanowczo przed meczem Hiszpania – Austria

09:31, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Lamine Yamal będzie mógł zagrać w meczu z Austrią, ale Luis de la Fuente nie zdradził, w jakim wymiarze czasowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zaznaczył, że nastolatek dobrze sobie radzi.

Lamine Yamal
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zagra tyle, ile trzeba – przekonuje selekcjoner Hiszpanów

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w czwartek wieczorem z Austrią w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente będą zdecydowanym faworytem, choć zagrają bez dwóch zawodników. Z powodu kontuzji nie wystąpią Yeremy Pino i Nico Williams. Problemy zdrowotne w kadrze La Furia Roja to nic nowego. Wcześniej z urazem borykał się Lamine Yamal.

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Nastolatek zdążył jednak wrócić na czas. Co prawda, w spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka zagrał tylko 19 minut, ale pozostałe dwa mecze rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Z Arabią Saudyjską spędził na boisku 45 minut, a przeciwko Urugwajowi zagrał 76 minut. Dziennikarze na konferencji prasowej dopytywali selekcjonera, czy piłkarz FC Barcelony jest gotów zagrać cały mecz.

Lamine Yamal zagra tyle, ile mu się każe. Ostrożnie dobieraliśmy czas jak w przypadku wszystkich kontuzji. Radzi sobie bardzo dobrze. Zobaczymy, czy zagra – powiedział Luis de la Fuente na konferencji prasowej, cytowany przez dziennik AS.

Yamal w trzech meczach fazy grupowej zdobył tylko jednego gola. Poprzednie trzy spotkania Hiszpanów nie zachwyciły. Poza zwycięstwem z Arabią Saudyjską wymęczyli triumf z Urugwajem, a w starciu z Republiką Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowali.

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