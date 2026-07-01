USA – Bośnia i Hercegowina: typy i kursy. Gospodarz na drodze do 1/8 finału

USA – Bośnia i Hercegowina: typy bukmacherskie
2 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Santa Clara, a konkretnie Levi’s Stadium będzie gospodarzem spotkania USA – Bośnia i Hercegowina. Gospodarze to faworyt czwartkowej konfrontacji. W Ameryce panuje optymizm związany z najbliższym pojedynkiem. Daje on bowiem realną nadzieję na awans do kolejnej rundy. Bośniacy są w trudnym położeniu, ale i tak stać ich na pokazanie się z dobrej strony. Mój typ: obie drużyny strzelą.
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USA – Bośnia i Hercegowina: ostatnie wyniki
Dotychczas mundial dla Amerykanów układał się niemal idealnie. USA swój pierwszy mecz rozegrało z Paragwajem, co sprzyjało korzystnemu wejściu w turniej. Wygrana 4:1 napędziła zespół przed starciem z Australią w drugiej serii gier. W niej Amerykanie ograli 2:0 Australię. Zanosiło się na fazę grupową bez porażki, ale na zakończenie tego etapu mistrzostw świata lepsza od USA okazała się Turcja (porażka 2:3).
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Bośnia mundial zaczęła od pojedynku z jednym z gospodarzy tego turnieju. Remis 1:1 z Kanadą był niezłym początkiem. Po drugiej serii gier zespół z Europy wciąż miał zero zwycięstw, ponieważ przegrał ze Szwajcarią 1:4. Awans do fazy pucharowej wywalczył w trzeciej kolejce, gdy przyszło mu się mierzyć z Katarem. To spotkanie Bośniacy wygrali 3:1.
USA – Bośnia i Hercegowina: historia
Reprezentacje te grały ze sobą trzykrotnie. Bilans jest korzystny dla Amerykanów, którzy wygrali dwukrotnie. Bośniaków stać było maksymalnie na remis 0:0. W najwięcej bramek obfitował pierwszy pojedynek. W sierpniu 2013 roku USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 4:3.
USA – Bośnia i Hercegowina: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs 1.40. Wygraną Bośniaków możesz zagrać po kursie 7.90.
USA – Bośnia i Hercegowina: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana USA
- Wygrana Bośni i Hercegowiny
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USA – Bośnia i Hercegowina: przewidywane składy
USA Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun
Bośnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic
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USA – Bośnia i Hercegowina: transmisja meczu
Pojedynek między USA a Bośnią i Hercegowiną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w czwartek (2 lipca) o godzinie 02:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych telewizyjnym TVP2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.
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