Aktualna drabinka mundialu 2026. Pary 1/8 finału mistrzostw świata

Anglia i Belgia cudem awansowały dalej
Za nami kolejne trzy mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Emocji nie brakowało w żadnym ze spotkań. Na start reprezentacja Anglii odwróciła losy rywalizacji z DR Konga i pokonała rywali (2:1). Do 75. minuty wydawało się, że dojdzie do dużej niespodzianki. Do akcji wkroczył jednak Harry Kane i przesądził o losach rywalizacji. W nocy Belgia dokonała niemożliwego i wygrała po dogrywce z Senegalem, choć do 86. minuty przegrywali różnicą dwóch bramek. Na koniec USA pewnie ograło Bośnię i Hercegowinę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Pary 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026
Na ten moment znamy pięć par 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Przed nami jeszcze sześć spotkań pierwszej rundy fazy pucharowej w tym ciekawe mecze pomiędzy europejskimi drużynami jak Portugalia vs Chorwacja czy Hiszpania vs Austria.
Aktualne pary i możliwe zestawienia 1/8 finału:
- Paragwaj vs Francja
- Kanada vs Maroko
- Portugalia/Chorwacja vs Hiszpania/Austria
- USA vs Belgia
- Brazylia vs Norwegia
- Meksyk vs Anglia
- Argentyna/Republika Zielonego Przylądka vs Australia/Egipt
- Szwajcaria/Algieria vs Kolumbia/Ghana
Drabinka MŚ 2026