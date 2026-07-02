Aktualna drabinka mundialu 2026. Pary 1/8 finału mistrzostw świata

07:33, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 powoli zbliżają się do końca. Na placu boju pozostało coraz mniej drużyn. Oto aktualna drabinka mundialu 2026 i pary 1/8 finału.

Romelu Lukaku
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René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Anglia i Belgia cudem awansowały dalej

Za nami kolejne trzy mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Emocji nie brakowało w żadnym ze spotkań. Na start reprezentacja Anglii odwróciła losy rywalizacji z DR Konga i pokonała rywali (2:1). Do 75. minuty wydawało się, że dojdzie do dużej niespodzianki. Do akcji wkroczył jednak Harry Kane i przesądził o losach rywalizacji. W nocy Belgia dokonała niemożliwego i wygrała po dogrywce z Senegalem, choć do 86. minuty przegrywali różnicą dwóch bramek. Na koniec USA pewnie ograło Bośnię i Hercegowinę.

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Pary 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Na ten moment znamy pięć par 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Przed nami jeszcze sześć spotkań pierwszej rundy fazy pucharowej w tym ciekawe mecze pomiędzy europejskimi drużynami jak Portugalia vs Chorwacja czy Hiszpania vs Austria.

Aktualne pary i możliwe zestawienia 1/8 finału:

  • Paragwaj vs Francja
  • Kanada vs Maroko
  • Portugalia/Chorwacja vs Hiszpania/Austria
  • USA vs Belgia
  • Brazylia vs Norwegia
  • Meksyk vs Anglia
  • Argentyna/Republika Zielonego Przylądka vs Australia/Egipt
  • Szwajcaria/Algieria vs Kolumbia/Ghana

Drabinka MŚ 2026

fot. FIFA

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