Aktualna drabinka mundialu 2026. Pary 1/8 finału mistrzostw świata

Mistrzostwa Świata 2026 powoli zbliżają się do końca. Na placu boju pozostało coraz mniej drużyn. Oto aktualna drabinka mundialu 2026 i pary 1/8 finału.

René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Anglia i Belgia cudem awansowały dalej

Za nami kolejne trzy mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Emocji nie brakowało w żadnym ze spotkań. Na start reprezentacja Anglii odwróciła losy rywalizacji z DR Konga i pokonała rywali (2:1). Do 75. minuty wydawało się, że dojdzie do dużej niespodzianki. Do akcji wkroczył jednak Harry Kane i przesądził o losach rywalizacji. W nocy Belgia dokonała niemożliwego i wygrała po dogrywce z Senegalem, choć do 86. minuty przegrywali różnicą dwóch bramek. Na koniec USA pewnie ograło Bośnię i Hercegowinę.

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Pary 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Na ten moment znamy pięć par 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Przed nami jeszcze sześć spotkań pierwszej rundy fazy pucharowej w tym ciekawe mecze pomiędzy europejskimi drużynami jak Portugalia vs Chorwacja czy Hiszpania vs Austria.

Aktualne pary i możliwe zestawienia 1/8 finału:

Paragwaj vs Francja

Kanada vs Maroko

Portugalia/Chorwacja vs Hiszpania/Austria

USA vs Belgia

Brazylia vs Norwegia

Meksyk vs Anglia

Argentyna/Republika Zielonego Przylądka vs Australia/Egipt

Szwajcaria/Algieria vs Kolumbia/Ghana

Drabinka MŚ 2026