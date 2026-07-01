Anglia – DR Konga: typy i kursy. Obrońca Widzewa zatrzyma Kane’a?

Anglia - DR Konga: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia DR Kongo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 10:02

Anglia – DR Konga: typy bukmacherskie

W środę 1 lipca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które podczas mistrzostw świata 2026 mają skrajnie różne cele do zrealizowania. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie zagrają Anglia i DR Konga. Dla jednej z drużyn 1/16 finału to dopiero przystanek przed walką o medale. Z kolei drudzy celebrują sam fakt znalezienia się w fazie pucharowej. Czy taka dysproporcja jakości przełoży się na boisko? Inne pytanie odnośnie tego spotkania brzmi czy Steve Kapuadi z Widzewa Łódź zdoła zatrzymać Harry’ego Kane’a? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 2,70 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

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Anglia – DR Konga: ostatnie wyniki

Reprezentacja Anglii w fazę grupową mistrzostw świata weszła z przytupem, bo meczem z Chorwacją, który wygrała 4:2. Podobnie miało być w drugiej serii gier, ale wtedy zdarzył się remis 0:0. Na koniec Anglicy rywalizowali z Panamą, a stawką było pierwsze miejsce w grupie. Mecz ten zakończył się wygraną 2:0 zespołu Thomasa Tuchela.

Od starcia z najtrudniejszym przeciwnikiem fazę grupową zaczęła również DR Konga. Przeciwnikiem była Portugalia, z którą udało się zremisować 1:1. W drugiej serii gier lepsza okazała się Kolumbia (0:1). O awans do fazy pucharowej DR Konga zagrała z Uzbekistanem. Nie obyło się bez problemów, ale ostatecznie kadra ta wygrała 3:1.

Anglia – DR Konga: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Anglia – DR Konga: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.28. Wygraną DR Konga możesz zagrać po kursie 12.50. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Anglia DR Kongo 1.30 5.40 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 10:02

Anglia – DR Konga: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana DR Konga Wygrana Anglii

Remis

Wygrana DR Konga 0 Votes

Anglia – DR Konga: przewidywane składy

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

DR Kongo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu

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Anglia – DR Konga: transmisja meczu

Pojedynek między Anglią a DR Konga będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (1 lipca) o godzinie 18:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Hubert Bugaj i Michał Zachodny.

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