Chelsea w środę potwierdziła ważny transfer. Do drużyny Xabiego Alonso trafił Marco Palestra z Atalanty Bergamo. O Włocha zabiegała cała europejska śmietanka, ale finalnie The Blues wyszli zwycięsko z tej walki.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalnie: Marco Palestra wzmocnił Chelsea

Chelsea rozpoczęła już budowę składu na nowy sezon. Zespół Xabiego Alonso w środę został wzmocniony przez gracza, o którego zabiegało pół europejskich gigantów. The Blues finalnie pozyskali Marco Palestrę. Utalentowany Włoch trafił na Stamford Bridge z Atalanty Bergamo, ale ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Cagliari Calcio.

Marco Palestra został obdarzony sporym zaufaniem przez Chelsea. Kontrakt reprezentanta Italii będzie bowiem obowiązywał do 30 czerwca 2033 roku. Londyńczycy natomiast sięgnęli niezwykle głęboko do portfela, aby pozyskać piłkarza z Atalanty Bergamo. Koszt sprowadzenia prawego defensora wyniósł prawie 60 milionów euro.

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Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Marco Palestra zostanie w Serie A. Zawodnik dopinał bowiem swoją przeprowadzkę do Interu Mediolan. Nieoczekiwanie jednak do gry włączyła się Chelsea, która w ekspresowym tempie dopięła przyjście 21-latka. Nerazzurri natomiast mogą sięgnąć po piłkarza The Blues. Na ich celowniku znalazł się Malo Gusto.

W poprzednim sezonie Marco Palestra rozegrał 37 spotkań w koszulce Cagliari Calcio. Włoski defensor strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty.