Kto w 1/8 finału: Portugalia czy Chorwacja? Czwartkowe typy na MŚ

W czwartek 2 lipca 2026 obędą się trzy kolejne starcia 1/16 finału Mundialu. Tym razem do analizy wezmę starcia Hiszpanii z Austrią oraz Portugalii z Chorwacją, a więc dwa europejskie pojedynki. Jakie są moje typy na te spotkania? Sprawdź to w poniższym artykule. Życzę przyjemnej lektury.

fot. Alamy Na zdjęciu: Joao Felix oraz Josip Sutalo

W czwartek 2 lipca 2026 obędą się trzy kolejne starcia 1/16 finału Mundialu. Tym razem do analizy wezmę starcia Hiszpanii z Austrią oraz Portugalii z Chorwacją, a więc dwa europejskie pojedynki. Jakie są moje typy na te spotkania? Sprawdź to w poniższym artykule. Życzę przyjemnej lektury.

Hiszpania vs Austria

Mecz Hiszpanii z Austrią rozegrany zostanie o godzinie 21:00 na stadionie w Inglewood niedaleko Los Angeles. Ostatni mecz tych zespołów miał miejsce w listopadzie 2009 roku i było to towarzyskie spotkanie zakończone zwycięstwem Hiszpanii 5:1.

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Hiszpania: wykonali plan minimum

Hiszpanie przy okazji zmagań w fazie grupowej wypełnili swój plan minimum, awansując z pierwszego miejsca. Nie udało im się jednak uzyskać kompletu punktów, ponieważ w 1. kolejce zaliczyli wpadkę w postaci remisu 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Reakcja drużyny Luisa de la Fuente na ten wynik była jednak odpowiednia, ponieważ w 2. kolejce pokonali oni 4:0 Arabię Saudyjską, a na koniec ograli – nie bez problemów – 1:0 reprezentację Urugwaju, zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie. Fani La Roja liczą więc na to, że limit słabych występów tej drużyny został już wyczerpany i teraz będzie ona stawiać kolejne kroki do mistrzostwa. Każdy inny wynik będzie w kraju przyjęty z rozczarowaniem, dlatego Hiszpanie mierzą się z bardzo dużą presją.

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Austria: muszą dać z siebie więcej

Austria przy okazji swojego pierwszego Mundialu od 1998 roku liczyła przynajmniej na wyjście z grupy i zameldowanie się w 1/16 finału. Ostatecznie Das Team zdobył cztery punkty po wygranej 3:1 z Jordanią, porażce 0:2 z Argentyną i remisie 3:3 z Algierią, dzięki czemu uzyskał drugą pozycję. Miał jednak przy tym całą furę szczęścia, ponieważ w meczu 3. kolejki dał sobie strzelić gola na 2:3 w doliczonym czasie gry, przez którego znajdował się poza turniejem. Austriacy szczęśliwie dla siebie szybko odrobili jednak stratę i strzelili wyrównującego gola, który dał im upragniony awans. Teraz jednak czeka ich bardzo trudna potyczka. Z Argentyną Austria nie miała zbyt wiele do powiedzenia i przegrała dość wyraźnie, więc jeżeli chce postawić się Hiszpanii, musi wejść na wyższy poziom niż w fazie grupowej.

Hiszpania Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 21:05

Co obstawiam?

W tym starciu w roli wyraźnych faworytów wystąpią Hiszpanie. Jest to bowiem potyczka aktualnych mistrzów Europy z zespołem, który wrócił na Mundial po 28 latach przerwy, więc różnica w doświadczeniu obu ekip jest widoczna gołym okiem. Jedni i drudzy grają piłkę ofensywną, dlatego jestem zdania, że mimo wysokiej stawki czeka nas raczej otwarte spotkanie. Z tego powodu moim typem będzie tutaj over 1.5 gola Hiszpanii. Jestem zdania, że La Roja pokaże tym razem swoją moc w ataku i zdobędzie minimum dwa gole w regularnym czasie gry. W STS taki typ możesz zagrać z kursem wynoszącym 1.50.

STS 1.50 Hiszpania strzeli powyżej 1.5 gola Zagraj!

Portugalia vs Chorwacja

Drugi omawiany dziś mecz rozegrany zostanie o 1:00 naszego czasu na BMO Field w Toronto. Poprzednio drużyny te miały okazję zagrać ze sobą w Lidze Narodów 2024/25. Wówczas w Lizbonie padł wynik 2:1 dla Portugalii, a w rewanżu w Splicie był remis 1:1.

Portugalia: od początku z problemami

Portugalczycy należą do szerokiego grona faworytów tych mistrzostw, a ich głównym celem jest zdobycie pierwszego w swojej historii Pucharu Świata. Faza grupowa nie poszła jednak po myśli podopiecznych Roberto Martineza, wszak po remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga i wygranej 5:0 z Uzbekistanem, zaprzepaścili szansę na uzyskanie pierwszego miejsca w grupie, remisując 0:0 z Kolumbią. Widać więc, że Portugalczycy grają mocno w kratkę i trudno im wejść w odpowiedni rytm. Dotyczy to również kapitana tej drużyny, 41-letniego Cristiano Ronaldo, dla którego jest to najprawdopodobniej ostatni duży turniej w barwach narodowych. W 1/16 finału nie czeka ich wcale łatwe zadanie, ponieważ zmierzą się z aktualnie trzecią drużyną świata, czyli Chorwacją.

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Chorwacja: po trzeci z rzędu medal

Vatreni zmagania na tym Mundialu rozpoczęli niezbyt dobrze, bo od porażki 2:4 z Anglią. Na dzień dobry dostali jednak najtrudniejszego rywala, a w dwóch pozostałych meczach stanęli na wysokości zadania, pokonując 1:0 Panamę oraz 2:1 Ghanę. Mimo faktu, że spora część zawodników kluczowych zawodników tej drużyny zbliża się do końca swoich karier, dalej potrafią oni wykrzesać z siebie sto dziesięć procent w narodowych barwach i pokazać dużo mocy w ataku, a także spokoju w defensywie. W 1/16 finału Chorwatów czeka trudne starcie, w którym porażka będzie sporego kalibru rozczarowaniem. Po dwóch z rzędu medalach mistrzostw świata odpadnięcie już na tym etapie będzie wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Portugalia Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 20:07

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że w roli faworytów należy tutaj upatrywać Portugalię. Osobiście jednak nie pokuszę się o grę na strony, ponieważ zarówno Portugalia, jak i Chorwacja dysponują dużym potencjałem, a przy okazji tego Mundialu prezentują się zmiennie. Jedni i drudzy wiedzą, jak konstruować akcje zaczepne, a ponadto prezentują ofensywny futbol, dlatego nastawiam się na ciekawe starcie, w którym obie drużyny strzelą gola. W STS kurs na taki typ jest atrakcyjny i wynosi 1.95, dlatego sądzę, że warto zamknąć nim dzisiejszy kupon.

STS 1.95 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Mój kupon na czwartek 2 czerwca

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